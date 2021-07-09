فرحة بالقطاع السياحي مع عودة الروس.. وخبراء: المدن السياحية مستعدة

بسعادة غامرة وفرحة عارمة تلقى العاملون بالقطاع السياحي قرار عودة السياحة الروسية للمنتجعات المصرية بعد توقف دام مايقرب من 6 سنوات، ليصدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استئناف الرحلات السياحية والطيران المباشر للمنتجعات السياحية المصرية.

ويقول محمد عيد سليمان، الخبير السياحي، إن قرار عودة السياحة الروسية يأتي في الوقت المناسب بعد فترة توقف كبيرة لوصول السياحالرلروس لمدنهم المفضلة، وهي الغردقة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤل كبير لدى العاملين بالقطاع بعودتهم، مؤكدًا استعدادالفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السياحة الروسية بتدريب العاملين بها وإنهاء التجديدات، بجانب تلقيح جميع العاملين بالقطاع السياحي ضدد فيروس كورونا.

وأضاف عيد لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات ثابته نحو الحفاظ على القطاع السياحي والعاملين بهِ منذ بداية تفشي فيروسكورونا المستجد عالميًا، مشيدًا بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برفع نسب الاشغال بالفنادق الي 70%، وذلك بعدما أثبتت

الفنادق والمنتجعات السياحية التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية نزلائها والعاملين بها ومنع انتشار الفيروس.

من جهته، أكد سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن عودة السياحة الروسية للغردقة باتَ قريبًا جدًا؛ بعد تصديق الرئيس الروسي علي مرسوم باستئناف الرحلات للمدن المصرية مباشرةً، مؤكدًا على أن الفناق بدأت تتلقى حجوزات من شركات السياحة الروسية فعليًا، وهي الشركات التي كانت تعمل في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المفاوضات والجولات السياسية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية المبذولة في انعاش القطاع السياحي والسعي لاستقطاب وفتح أسواق سياحية جديدة.

وأضاف جمعة لـ"الدستور"، أن فنادق الغردقة خلال الفترة الحالية تعيش حالة من الانتعاش في نسب الاشغال من المصريين والاجانب، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى ارتفاع الوعي السياحي وقوة التسويق داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى أن فنادق الغردقة أعلنت عن برامج سياحية وترفيهة ساهمت في جذب المزيد من الزوار، مشيرًا إلى أن خطوة تلقيح العاملين بالقطاع السياحي ساهمت في دفع وزيادة نسب الإقبال على المنتجعات السياحية، تزامنًا مع خطة الحكومة المصرية بتوفير اللقاح مجانًا للعاملين بالقطاع السياحي والمطارات والموانئ، الأمر الذي ساهم بشكلٍ كبير في زيادة معدلات الوفود السياحية من السياحة الدخلية والخارجية من دول وجنسيات مختلفة.



قنصل روسيا لـ"الدستور": الغردقة وشرم الشيخ وجهة الروس المفضلة



وأكد القنصل الروسي بالغردقة فيكتور بوليتايف لـ"الدستور"، أن قرار استئناف الرحلات السياحية والطيران المباشر للمنتجعات السياحيةالمصرية كان مفرحًا للشعبين الروسي والمصري كون الغردقة وشرم الشيخ من الوجهات المفضلة لدي الروس، وذلك بفضل التقارب بين الشعبين والعلاقات التاريخية التي جمعتهما على مدى سنوات وعقود، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تتسم بالتعاون الدائم والمستمر علي مستوي الحكومات والشعوب.

وتابع قنصل روسا بالغردقة، أن الرحلات ستبدأ في الوصول للغردقة فور تلقي حجوزات وأصبح حاليًا الطريق مفتوح أمام الشعبين للتواصل والتقارب وهناك تسهيلات كبيرة لدي الروس لزيارة مصر، لافتًا الي أن هناك شركات سياحة روسية ومصرية بدأت في تلقي حجوزات.

ومن جانبه قال حسام عسكر، مدير التسويق والمبيعات لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن المكاسب المتوقعة من وراء عودة رحلات السياحة الروسية الي المنتجعات المصرية، يمكن أن تتخطى حاجز الـ 4 مليارات دولا سنويًا، كونها أحد أهم الاسواق أمام السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء برفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70% جاء في الوقت المناسب وخاصة مع بداية الموسم السياحي الصيفي، واستئناف عودة حركة السياحة الروسية لفنادق الغردقة.