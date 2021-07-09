حركة طالبان تعلن سيطرتها على أهم معبر حدودي بين إيران وأفغانستان

أكدت حركة طالبان، اليوم الجمعة، أنها استولت على "إسلام قلعة" أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران يقع في ولاية هرات في غرب البلاد، بينما يواصل مقاتلو الحركة هجومهم في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة "فرانس برس"، إن "معبر اسلام قلعة الحدودي تحت سيطرتنا الكاملة وسنعيد تشغيله اليوم" الجمعة.

و"إسلام قلعة" من أهم المعابر الحدودية في أفغانستان ويمر من خلاله معظم التجارة المشروعة بين البلدين.

وقد حصلت كابول على إعفاء من واشنطن يسمح لها باستيراد الوقود والغاز الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية.

وهو ثاني معبر حدودي رئيسي تسيطر عليه طالبان منذ إطلاق هجومها الخاطف في أوائل مايو مع بدء الأميركيين المرحلة الأخيرة من انسحابهم من البلاد.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان سينتهي في 31 أغسطس مؤكدا أن سقوط البلاد بأيدي طالبان "ليس حتميا".

واستولى المتمردون الشهر الماضي على شير خان بندر المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وطاجيكستان.

واضطر نحو ألف جندي أفغاني للجوء إلى طاجيكستان بعد قتال عنيف.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الخميس، عن أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على عاصمة ولاية بادغيس غرب البلاد، التي كانت "طالبان" قد اقتحمتها أمس، وإنه تم نشر مئات الجنود في المنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن القتال ما زال دائرا على مشارف مدينة قلعة نو، عاصمة ولاية بادغيس الواقعة على الحدود مع جمهورية تركمانستان.

وتابعت، أنه تم قتل 69 مسلحا من حركة طالبان وأصابة 23 آخرين، في عمليات هجومية نفذها الجيش الأفغاني على مركز الولاية، مؤكدة تمكن القوات الأفغانية من إخراج المسلحين من مناطق عديدة في مركز الولاية، إضافة إلى مقتل العديد من المسلحين خلال الاشتباكات في مركز الولاية.

وتقع ولاية بادغيس على الحدود مع جمهورية تركمانستان، وتتكون من 7 أقضية.