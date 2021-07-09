نمو أقل من المتوقع للاقتصاد البريطاني مع تراجع الناتج الصناعي

أفادت بيانات اقتصادية بأن الاقتصاد البريطاني حقق نموا أقل من التوقعات في شهر مايو الماضي، مع استمرار تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا لتشمل الفنادق والمطاعم ودور السينما.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة أن معدل النمو في مايو الماضي بلغ 0.8%، مقبل 2% في شهر أبريل السابق عليه. ويعكس هذا المعدل تراجعا ضئيلا في ناتج قطاعي الانشاءات والتصنيع، رغم أنه كان من المتوقع أن يسجلا نموا سريعا.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء بأن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حاليا 3.1%، وهو أقل من مستواه في فبراير 2020 قبل تفشي جائحة كورونا. ويتوقع بنك انجلترا عودة الاقتصاد للعمل بكامل طاقته بحلول نهاية العام الجاري.

ويؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى ضغوط سعرية ويثير تكنهات بشأن موعد قيام البنك المركزي بتخفيف برنامج التحفيز الاقتصادي، غير أن المخاطر لا تزال تحيط بالآفاق الاقتصادية في البلاد، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تقليل العمل ببرامج دعم الوظائف، مع اعتزام رئيس الوزراء بوريس جونسون رفع باقي القيود بحلول 19 يوليو الجاري، بالرغم من أن السلالة المتحورة الجديدة دلتا من الفيروس تتسبب في موجة جديدة من الإصابات.

وهناك مخاوف من أن يؤدي رفع القيود، رغم أن الملايين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى نتيجة عكسية، وقد يضطر ذلك الحكومة إلى إعادة فرض القيود مجددا

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

