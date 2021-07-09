الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل قرابة 1000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 949 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. 

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 649 إصابة.

وسجل المعهد 49 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 24 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي. 

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة. 

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة 5.5 إصابات (5.2 إصابة أمس الخميس). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة. 

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و734 ألفا و468 حالة. 

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 91 ألفا و190، وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و633 ألفا و300 شخص.

وزاد معدل الاستنساخ، وهو أمر حاسم في قياس سرعة انتشار كورونا، بشكل كبير مؤخرا، حيث بلغ أمس الخميس 1.09، ما يعني أن كل مئة مصاب بإمكانه حسابيا إصابة 109 أشخاص آخرين. ويعكس معدل الاستنساخ وضع الإصابة قبل ما يتراوح بين 8 و 16 يوما.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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