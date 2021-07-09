الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مركز أبحاث: كوريا الشمالية ترفض استلام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

ذكر مركز أبحاث كوري جنوبي، اليوم الجمعة، أن بيونج يانج رفضت الحصول على لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد عبر برنامج "كوفاكس" بسبب مخاوف من الآثار الجانبية المحتملة، ويبدو أنها تتواصل مع موسكو للحصول على لقاحات روسية الصنع.


وذكر معهد استراتيجية الأمن القومي ، المرتبط بوكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، أنه يبدو كذلك أن كوريا الشمالية مترددة في الحصول على اللقاحات الصينية لعدم ثقتها في فعاليتها وسلامتها، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.


وقال المعهد في تقرير له: "بما أن كوريا الشمالية رفضت الحصول على اللقاحات التي من المقرر توزيعها عبر برنامج كوفاكس بسبب مخاوف بشأن الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا، فقد توصلت إلى إمكانية تأمين أدوية بديلة"، وكان من المتوقع أن تحصل بيونج يانج على حوالي مليوني جرعة من لقاحات فيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس، لكن لم يتم تسليمها إلى البلاد حتى الآن.


وقال مسؤول حكومي في سول في وقت سابق إن تأخر كوريا الشمالية في استلام اللقاحات قد يكون ناتجا عن عدم استعدادها بشكل كاف لتلقي اللقاحات، مثل اعداد خطط التطعيم الوطنية وعدد الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاحات.


- ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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