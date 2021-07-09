الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب الجفاف.. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تدعو سكانها لتقليل استخدام المياه

الجفاف
الجفاف

دعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سكانها إلى تقليل استخدامهم للمياه بنسبة 15%، معلنة حال الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكان الولاية.


وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إننا نعاني من الجفاف منذ عامين"، معربا عن أمله بأن يحافظ سكان كاليفورنيا على الروح التي كانوا يتمتعون بها خلال الجفاف الأخير، وأن يخفضوا طوعيا استخدام المياه بنسبة 15%، ليس في المنازل فحسب، بل أيضا في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية.

- احتياطيات السدود في أواخر مايو تُقَدّر بثلثي مستواها الطبيعي


يشار إلى أنه بعد سنوات عدة شهدت هطول كميات قليلة من الأمطار، باتت احتياطيات السدود في أواخر مايو في كاليفورنيا تُقَدّر بثلثي مستواها الطبيعي، وقد تفاقم الوضع بسبب موجة حر شهدتها الأسبوع الماضي مناطق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

 

وفي سياق أخر،  أفادت وكالة "رويترز" بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقال مركز رصد الزلازل الأورو- متوسطي (EMSC) إن "زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب وسط كاليفورنيا "، مضيفا أن الزلزال "كان على عمق 10 كيلومترات"، و لم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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