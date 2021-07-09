جامعة يل: لقاحات كورونا أنقذت 279 ألف أمريكي من الموت

أفادت دراسة جديدة من جامعة "يل" الأمريكية بأن إطلاق لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ساعد في إنقاذ 279 ألف شخص من الوفاة وتجنب دخول 1.25 مليون إلى المستشفى.



وقالت أليسون جالفاني أستاذ علم الأوبئة الأمريكية، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "لقد نجحت اللقاحات بشكل لافت للنظر في الحد من انتشار الفيروس وإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح في الولايات المتحدة وحدها"، محذرة من عدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية وأخذ الاحتياطات اللازمة عقب التطعيمات .



يشار إلى أنه بحسب أرقام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تلقى 67 % من البالغين جرعة واحدة على الأقل. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الحالات من أكثر من 300 ألف حالة يوميًا في ذروة الوباء في يناير إلى أقل من 20 ألف حالة يوميًا في منتصف يونيو.



- ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.