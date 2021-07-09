«شركات النقل الجوي المصري»: عودة الرحلات الروسية «بشرة خير»

قالت مصادر مسؤولة في اتحاد «شركات النقل الجوي المصري» إن قرار عودة الرحلات الجوية السياحية الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال الأيام القليلة «بشرة خير» لمنظومة شركات الطيران الخاصة المصرية، عقب الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها تلك الشركات خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» إلى جاهزية جميع شركات الطيران الخاصة المصرية لتسيير رحلاتها الجوية المنتظمة وغير المنتظمة «الشارتر» بين الغردقة وشرم الشيخ والمطارات الروسية المختلفة طوال العام.

ولفتت إلى أن من المتوقع ارتفاع أعداد الرحلات الجوية الروسية التي ستسيرها شركات الطيران الخاصة المصرية وأيضاً الشركات الروسية، نظراً لأن السياحة الروسية تمثل أكثر من ثلث السياحة الأجنبية الوافدة إلى المنتجعات المصرية خلال السنوات الأخيرة قبل تعليق الرحلات أواخر عام 2015.

وأوضحت أنه خلال الفترة الماضية قامت الجهات المختصة بسلطة الطيران المدني وبعض منظمات الطيران المدني بالتفتيش على جميع الطائرات التابعة لشركات الطيران الخاصة المصرية، وذلك في إطار التفتيشات الدولية التي تقوم بها تلك المنظمات، حرصاً منها على سلامة المسافرين وأطقم الطائرات.

وكشفت المصادر أن معظم شركات الطيران الخاصة المصرية خففت عقب تفشي جائحة كوورنا العمالة والمرتبات توفيراً وترشيداً للنفقات باهظة الثمن التي تتحملها الشركات، في ظل انخفاض عدد الرحلات السياحية بين مصر ودول العالم خلال الفترة الماضية، باستثناء بعض الرحلات السياحية المباشرة وغير المباشرة «الشارتر» التي كانت تسيرها بعض شركات الطيران الخاصة المصرية.

وأوضحت المصادر أن استئناف الرحلات الروسية إلى المتجعات السياحية سينعش آمال قطاعي السياحة والطيران المدني في زيادة الموارد المالية والاقتصادية لهما، مؤكدة أن الدولة المصرية قامت بمجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لعودة الرحلات السياحية الروسية إلى المنتجعات المصرية مرة أخرى.

وتابعت أن منظومة الطيران المدني شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في التجهيزات والإنشاءات الضخمة، التي لعبت دوراً كبيراً في حصول جميع المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الأعلى للمطارات، نتيجة تنفيذ تلك المطارات لجميع الاشتراطات الصحية والوقائية التي فرضها المجلس الأعلى للمطارات عقب ظهور جائحة كورونا، مما سيساهم بشكل كبير في سرعة عودة السياحة الأجنبية بمختلف جنسياتها إلى المدن المصرية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت المصادر أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بوزارة الطيران المدني لتحديد أسعار وأعداد الرحلات الجوية التي ستقوم بها شركات الطيران الخاصة المصرية لنقل الوفود السياحية المصرية من المطارات الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ، بما يعود بالنفع على جميع الشركات في ظل استمرار الأزمة الصحية الطارئة التي يشهدها العالم.