مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف اليوم الجمعة 9-7-2021

سلط كبار كتاب صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

ففي عموده (صندوق الأفكار)، قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام"، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنتاج أول مليون من جرعة لقاح كورونا محليا يكتسب أهميته الكبرى في أن مصر أول دولة أفريقية، وعربية، تقوم بإنتاج لقاح كورونا محليا، وأنها تسعى لإنتاج 80 مليون جرعة بنهاية هذا العام، لاستكمال تطعيم 40 مليون مصري.

وأضاف سلامة- في مقاله تحت عنوان (المليون الأول)- أن التطعيم هو الخطوة الأولى في مواجهة الوباء، ومصر تسير قُدما في هذا المجال، بل إنها سبقت دولا كثيرة بتوطين صناعة اللقاح بها، لأنه حتى الآن، ليس هناك من يملك معلومة مؤكدة حول مدى فعالية اللقاح زمنيا، وهل مدته عام أم أقل أم أكثر؟.

وأشار إلى أن توطين صناعة اللقاح جاء برؤية متميزة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما وجه بذلك مبكرا، وكان يوم الثلاثاء الماضي هو يوم إعلان النجاح المصري المبهر في هذا المجال.



أما الكاتب الصحفي محمد حسن البنا قال- في عموده (بسم الله) بصحيفة (الأخبار)- إن الهيئة العامة للرعاية الصحية تكثف حملتها للتوعية بأهمية الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا (كوفيد19) في الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأضاف البنا- في مقال بعنوان "التطعيم أمان 2"- أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتمة بجودة الحياة للمواطن، لهذا كانت حملة (التطعيم أمان) لتعزيز وعي المواطنين بأهمية وفوائد تلقي اللقاح وحمايتهم من الإصابة بالفيروس، وبالتالي حماية ذويهم من نقل عدوى الفيروس إليهم.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى إلى بث المعلومات على صفحتها بالفيسبوك الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتذكير المصريين بكل ما يفتقدونه في الحياة قبل وجود الفيروس، من التصافح بأمان، والذهاب إلى دور العبادة، والتجمعات العائلية، والخروج مع الأصدقاء ومعلومات مهمة تشرح كيف يمكن للقاح أن يعيد كل شيء.



وفي عموده (من آن لآخر)، قال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، إن من يقرأ صفحات التاريخ، ومن يطلع على دفتر أحوال "مصر السيسي" خلال 7 سنوات يدرك لا محالة أن مصر لا تنسى ثأرها، ولا تغض الطرف عن حقوقها المشروعة.

وأضاف توفيق- في مقاله بعنوان (يوم الحساب)- أن التاريخ والحاضر والمستقيل يؤكد أن قوة مصر رشيدة تحمي ولا تعتدي ولا تهدد وتصون وتؤمن، وغاشمة إذا تعلق الأمر بما يهدد ويمس أمنها القومي وحقوق وثـروات ومـقـدرات ومكتسبات شعبها.

وأشار إلى أن يوم الحساب المصري لكل من تعنت واستفز وسعى وحـاول أن يساوم مصر على حقوقها قادم لا محالة، وسيكون الحساب عسيرًا وقاسيًا ولا يتوقعه بـشـرـ فقد صبرت مصر كثيرا وطـويلا وإن صبرها لن يـدوم.