الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

برلمانى روسى: إجراءات الحماية المصرية تضمن سلامة المواطنين الروس

قسطنطين كوساتشوف
قسطنطين كوساتشوف

قال قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ في الجمعية الاتحادية) إن إجراءات الحماية الإضافية التي اتخذتها مصر والجهود من المختصين في الدولتين خلال السنوات الست الأخيرة تضمن سلامة الروس الذين يفضلون قضاء الإجازات في المنتجعات المصرية.
 

و أوضح كوساتشوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية للأنباء "أن مرور تلك الفترة الطويلة على [تعليق رحلات الطيران مع مصر] وتنسيق جهود المختصين من الدولتين خلال تلك الفترة تؤكد أن الشروط [لضمان سلامة المسافرين جواً] قد تحققت".
 

و كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألغى يوم الخميس المرسوم الذي صدر في عام 2015 بحظر رحلات الطيران إلى مصر. كما تم الغاء التوصية بعدم تنظيم رحلات سياحية إلى المنتجعات المصرية.
 

و توقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل تخريبي، وفيما استؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.

 

و علي صعيد آخر ، أعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، الخميس، عن أمله في أن تتمكن مصر والسودان وإثيوبيا من حل أزمة سد النهضة.

 

و قال السفير الروسي لدى مجلس الأمن خلال كلمته، إن رفع عدد الوسطاء في ملف سد النهضة غير فعال، و أن روسيا تقدر  المشاغل المشروعة لمصر و السودان بشأن سد النهضة، مشددا على أن التوصل لتفاهمات حول ملء السد وتشغيله سيساعد في التوصل لاتفاق ملزم.

 

و أضاف: «يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة من وحي اتفاق الخرطوم»، عارضا استعدادات روسيا للمساعدة في أزمة سد النهضة.

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