الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

منوعات

ما الوظائف الشاغرة الأقل شعبية لدى سكان روسيا الصيف الجارى؟

سكان روسيا
سكان روسيا

أجرى موقع "زاربلاتا.رو" الروسي الخاص بالأجور دراسة ليستوضح ما هي الوظائف الشاغرة الأقل شعبية لدى السكان والأكثر طلبا من قبل الشركات الصيف الجاري في روسيا.

وأظهرت الدراسة أن وظائف أطباء نقل بلازما الدم وعمال غسل المراجل وسائقي سيارات كارشيرنغ (الاستئجار) هي الأقل شعبية في محرك البحث التابع للموقع.

وحصدت وظيفة الطبيب المتخصص في نقل بلازما الدم 0.29% من إجمالي المشاهدات على الموقع. أما المطاعم فكان يصعب عليها إيجاد أحد وافق على غسل المراجل (0.2%). وفيما يتعلق بوظيفة سائقي سيارات كارشيرنغ فحصدت نسبة 1% فقط.

فيما جاء في تقرير نشره موقع "زاربلاتا. رو" أن الطلب على الأطباء لا يزال مرتفعا في كل مكان وقد ازداد في يونيو العام الجاري بـ39%، مقارنة بيونيو العام الماضي.

وحسب الموقع فإن الطلب على الأطباء المتخصصين في نقل بلازما الدم ارتفع على مستوى سائر روسيا بمقدار 4 أضعاف. وغالبا ما تبحث عن هؤلاء المتخصصين المستشفيات الحكومية التي تقترح عليهم وحتى مَن ليست لديهم خبرة كافية في هذا المجال، الانتقال إلى مناطق نائية حيث تقدم لهم مساكن مجانية وأجورا تفوق 30 ألف روبل. كانت قد اشتكت مقاطعات أرخانغلسك ونوفوسيبيرسك وسفيردلوفسك الروسية من نقص الراغبين في ممارسة هذا التخصص.

كما ارتفع الطلب على موظفي الفنادق والنوادل وعمال غسل المراجل في المطاعم وذلك بسبب هجرة العمال الأجانب. ونادرا ما يمكن إيجاد مَن يوافقون على غسل المرجل مقابل مرتب 28 ألف روبل ( نحو 378 دولارا).

أما التخصص الذي لم يلق حظا الصيف الجاري فهو السائق الميكانيكي لسيارات كارشيرنغ  (الاستئجار) والذي يجب عليه أن ينقل السيارة إلى الكراج ويقوم بصيانتها مقابل 45 ألف روبل.

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