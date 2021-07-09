الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على المشتبه بهم فى اغتيال رئيس هايتى بالسفارة التايوانية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تم القاء القبض على 11 شخصا مشتبها بهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في مبنى السفارة التايوانية في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أخطرت الشرطة الهايتية، الدبلوماسيين برغبتها دخول أراضي السفارة للبحث عن المشتبه بهم.

وقالت البعثة الدبلوماسية التايوانية، في بيان، إنه نظرا لعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط البلدين منذ فترة طويلة، أعطت السفارة موافقتها على الفور وسمحت للشرطة بإجراء عملية البحث والقبض على المشتبه بهم.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الكولومبي إن عسكريين متقاعدين من كولومبيا يشتبه في أنهم قتلوا مويس.

كذلك أعلنت السلطات في هايتي أن الأجهزة الأمنية تعرفت على 28 من الجناة، 26 منهم من مواطني كولومبيا.

وقررت تايوان تمديد العمل بإجراءات الإغلاق المخففة مع تخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، حيث تسعى الحكومة للموازنة بين الحاجة لإنعاش الاقتصاد المحلي ومخاطر تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19” .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي قال في بيان أمس لخميس إنه سوف يتم السماح لأماكن ممارسة الرياضة مثل صالات الجيم والمتنزهات و المتاحف و دور السينما بفتح أبوابها مجددًا ابتداء من الثلاثاء المقبل.

ويمكن للمطاعم والأسواق الليلية وصالات تناول الطعام باستقبال زبائن مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولكن الحانات وحمامات السباحة ستظل مغلقة، و سيتعين على المواطنين الاستمرار في ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وسجلت تايوان 18 حالة إصابة محلية جديدة، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات محلية منذ 13 مايو الماضي، وفقًا لبيانات مركز تايوان للسيطرة على الأمراض، حيث نجحت إجراءات الإغلاق المخففة في كبح تفشي فيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19” .

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وائل لطفي

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