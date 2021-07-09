الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إس أو إس المتوسط» تحصل على الضوء الأخضر لإنزال 572 مهاجرا فى صقلية

سفينة الإنقاذ
سفينة الإنقاذ

سمحت إيطاليا لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة إس أو إس ميديتيرانيه المتوسط، بالرسو في صقلية لإنزال 572 مهاجرًا، بحسب ما ذكرت المنظمة غير الحكومية. 


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت المنظمة التي تتخذ في مرسيليا بجنوب فرنسا مقرا لها "أوشن فايكنج تلقت من السلطات البحرية الإيطالية خبرا طال انتظاره: الناجون الـ572 سيتم إنزالهم في أوجوستا، في صقلية".


وأضافت أنه أمر "يبعث على الارتياح أن نعرف أنّ محنتهم في البحر أوشكت على الانتهاء وأن عمليات الإنقاذ الست ستنتهي قريبًا".


وأطلقت المنظمة  نداءً إلى الاتحاد الأوروبي لإيجاد ميناء آمن "في اسرع وقت ممكن" وإنزال المهاجرين الذين وُضِعوا على متن سفينة اوشن فايكينج.


ووفقًا لوكالة أنباء"فرانس برس" الفرنسية، أعربت المنظمة غير الحكومية عن قلقها من نفاد الحصص الغذائية والأدوية، و كذلك حيال الحالة الصحية لبعض الركاب المرهقين و الذين كانوا يعانون التجفاف بعد ثلاثة أيام في البحر تحت أشعة الشمس قبل ان يتم لاحقا إنقاذهم.


وحذرت المنظمة في وقت سابق اليوم الجمعة  من أن "الوضع يتدهور من ساعة الى أخرى. و الفريق الطبي يُبلّغ عن مزيد من حالات الضيق النفسي" بين الركاب وبينهم نساء وأطفال ورضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، قبل ساعات من حصولها على الضوء الخضر من روما لإرسالهم إلى صقلية.


منذ بداية العام 2021، لقي 898 مهاجرا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بينهم 734 خلال توجههم إلى مالطا و إيطاليا،و يأتي ذلك  وفقًا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.


وجدير بالذكر أن  منظمة اس او اس ميديتيرانيه أكدت  أنها أنقذت أكثر من 30 الف شخص منذ فبراير 2016.

تحصل الضوء المتوسط الأخضر مهاجرا حصلت الضوء الأخضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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