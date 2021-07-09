تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 9-7-2021

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة الموافق 9 -7-2021، سيكون طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، متابعًا: "سيكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربعة درجات".



وأضاف "شاهين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة".

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس السبت، سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: "القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، سوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، قنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة".

وقدم الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة إلى كبار السن، وطالبهم بالبقاء في منازلهم أثناء فترات الظهيرة حتى لا يتعرضوا إلى آشعة الشمس المباشرة التي ستؤثر بالسلب على حالتهم الصحية، خاصًة أصحاب الأمراض المزمنة منهم، مشيرًا إلى الإكثار من تناول الخيار نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على انخفاض درجة حرارة الجسم، والاهتمام بالمشروبات التي تساعد الجسد على خفض درجة حرارته، للحفاظ على صحتهم.