الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 9-7-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة الموافق 9 -7-2021، سيكون طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية، متابعًا: "سيكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربعة درجات".


وأضاف "شاهين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة".

 

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس السبت، سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: "القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، سوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، قنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة".

 

وقدم الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة إلى كبار السن، وطالبهم بالبقاء في منازلهم أثناء فترات الظهيرة حتى لا يتعرضوا إلى آشعة الشمس المباشرة التي ستؤثر بالسلب على حالتهم الصحية، خاصًة أصحاب الأمراض المزمنة منهم، مشيرًا إلى الإكثار من تناول الخيار نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على انخفاض درجة حرارة الجسم، والاهتمام بالمشروبات التي تساعد الجسد على خفض درجة حرارته، للحفاظ على صحتهم. 

الأرصاد الجوية الأرصاد حالة الطقس حرارة ارتفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف اليوم الجمعة 9-7-2021

افتتاح الرئيس السيسى مؤتمر التعاون الإسلامى للمرأة يتصدر اهتمامات الصحف

دراسة تكشف دور الفم فى نشر كورونا

«لن أضحى بجيل آخر».. بايدن يعلن انتهاء مهمة بلاده بأفغانستان فى أغسطس

الحكومة الألمانية تعتزم إدراج إسبانيا بالكامل ضمن المناطق الخطيرة بوباء كورونا

نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا



ads