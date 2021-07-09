التحليل المؤقت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية يظهر فعالية لقاح كورونافاك

أظهرت نتائج التحليل المؤقت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونافاك في تركيا فعالية الجرعتين بنسبة تبلغ 83.5 بالمائة مع الحالات التي تعاني من أعراض كوفيد-19، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة ((ذي لانسيت)) الطبية.

وتم إجراء التجربة السريرية العشوائية المحكمة على أكثر من 10 آلاف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما في تركيا، باستخدام لقاح كورونافاك المطور من قبل شركة الأدوية الصينية ((سينوفاك بيوتيك)) ضد كوفيد-19. وتم تعيين المشاركين عشوائيا لتلقي جرعتي اللقاح ( فاصل 14 يوما بين الجرعتين) أو دواء وهمي.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن كورونافاك تسبب باستجابة قوية للأجسام المضادة، ولم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية شديدة أو وفيات بين المشاركين، وكانت معظم الأحداث السلبية خفيفة وحدثت في غضون سبعة أيام من الحقن، وفقا للدراسة.

غير أن الدراسة أكدت الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد فعالية اللقاح على المدى الطويل على مجموعة أكثر تنوعا من المشاركين وضد المتغيرات الناشئة المثيرة للقلق.

ويستخدم كورونافاك فيروسا كاملا معطلا، مما يحفز الجهاز المناعي للمتلقي على إنتاج أجسام مضادة لمهاجمة الشكل غير المؤذي للفيروس، مما يؤدي إلى المناعة.

ويمكن تخزين اللقاح ونقله في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية. ويخضع اللقاح لتجارب المرحلة الثالثة منذ منتصف عام 2020 في البرازيل وإندونيسيا وتشيلي وتركيا، وفقا لمجلة ((ذي لانسيت)).

وقال مراد أكوفا، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ في كلية الطب بجامعة حجة تبه في أنقرة "من مزايا كورونافاك أنه لا يحتاج إلى التجميد، مما يسهل نقله وتوزيعه. وقد يكون هذا مهما بشكل خاص للتوزيع العالمي، حيث قد تواجه بعض الدول صعوبة في تخزين كميات كبيرة من اللقاح في درجات حرارة منخفضة جدا".