شركة نسيج صينية تقاضى الحكومة الأمريكية

أفادت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) بأن مجموعة ((إسكويل))، وهي شركة لصناعة المنسوجات والملابس مقرها هونج كونج، رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بعدما فقدت عددا من العملاء البارزين عقب إدراج مصنع تابع لها في منطقة شينجيانغ الصينية على "قائمة الكيانات" الأمريكية.

وذكر التقرير أن الشركة الصينية طلبت في الدعوى التي رفعتها من قاض فيدرالي رفع مصنع القطن من القائمة السوداء للتصدير الخاصة بوزارة التجارة الأمريكية والتي تضم "الشركات التي تشكل تهديدا للأمن القومي".

كان المسؤولون الأمريكيون قد قاموا بإدراج المصنع الكائن بمدينة تشانغجي في شينجيانغ على هذه القائمة في يوليو الماضي، متهمين إياه باستخدام العمالة القسرية، وهو ما تنفيه الشركة.

وقال جيمس تيس محامي إسكويل في بيان يوم الثلاثاء إن "وزارة التجارة لم تقدم أي دليل يدعم قرارها الخاطئ وتصرفت بما يتجاوز سلطتها القانونية المحدودة".

وذكرت الشركة في البيان أن القائمة "تتناقض مع الحقائق بما في ذلك عمليات التدقيق التي يقوم بها العديد من المراجعين المستقلين العالميين من أطراف ثالثة باستخدام معايير الصناعة المعترف بها دوليا"، كما أنها تتسبب في إلحاق الضرر بالاقتصاد والسمعة.

وعلى صعيد آخر ، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ارتفاعا من 17 إصابة قبل يوم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ذكرت اللجنة في بيان أن 8 من الإصابات المسجلة انتقلت إليها العدوى محليا.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 مقابل 10 قبل يوم، حيث لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.