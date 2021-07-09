الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أولمبياد طوكيو بدون جمهور بسبب ارتفاع حالات كورونا

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

فرضت العاصمة اليابانية حالة الطوارئ الرابعة بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، بحسب تقارير إعلامية.

 

وقالت وكالة ((كيودو)) اليابانية للأنباء،  إن المنافسات الأولمبية في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة هي تشيبا وكاناغاوا وسيتاما ستقام خلف أبواب مغلقة، ولن يسمح للجمهور بحضور الألعاب الأولمبية المقرر اجراؤها في طوكيو في معظم الأماكن.

 

يأتي ذلك بينما يعقد اجتماع افتراضي خماسي الأطراف يشارك فيه ممثلون من حكومتي اليابان وطوكيو واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020 واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية للمعاقين لبحث هذه المسألة. 

 

وقد ألقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي وصل إلى طوكيو في وقت سابق يوم الخميس كلمة أمام الاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

 

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا فرض حالة طوارئ في طوكيو مجددا من 12 يوليو إلى 22 أغسطس وتغطي فترة الأولمبياد.

 

وارتفع عدد الحالات المؤكدة في طوكيو 920 حالة يوم الأربعاء، وهو أعلى عدد يومي يسجل منذ ما يقرب من شهرين.

 

ترتيب إصابات  كورونا علي مستوي العالم 

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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