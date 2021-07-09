الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت الهند اليوم الجمعة تسجيل 43393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19”  خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30 مليونا و 752 الفا و950 شخصا.
 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" جاء في بيان وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت 911 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 405 الاف و 939 حالة، وفقا لصحيفة "بيزنيس ستاندرد" الهندية.

 

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

ترتيب إصابات  كورونا علي مستوي العالم 

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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