ظهرت مع الهضبة في «الدنيا بترقص».. مَن هي الفنانة هدى المفتي؟

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة هدى المفتي ترند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، حتى تصدر اسمها محركات البحث "جوجل"، وموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد مشاركتها في فيديو كليب الفنان عمرو دياب "الدنيا بترقص" كموديل، والتي تم تصويرها على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة هدى المفتي، في سياق السطور التالية:-

- هدي المفتي هي من مواليد 6 ديسمبر 1994.

- تبلغ الفنانة الشابة هدي المفتي 26 عاما من عمرها.

- دخلت إلى عالم الفن والأزياء في عام 2017.

- تخرجت في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي.

- ظهرت في بداية رحلتها بعددٍ من الإعلانات التجارية.

- عام 2017 ظهرت في مسلسل "هذا المساء" في دور نادين وساعد هذا الدور على شهرتها الكبيرة.

- 2018 شاركت في بطولة مسلسل "كإنه امبارح" وعلقت في اذهان الناس بشكل كبير.

- وفي 2019 شاركت في الموسم الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك 3.

- وشهد عام 2020 انطلاقتها السينمائية حيث كانت أول مشاركة سينمائية لها في فيلم رأس السنة.

- وقدمت فيه شخصية سيرين وفيلم بنات ثانوي.

- أحدث أعمال هدى هو مسلسل "فلانتينو" مع الفنان الكبير عادل إمام المعروض في موسم رمضان 2020.

- تشارك في فيلم "ديدو" المعروض في دور العرض السينمائي حاليًا.

- تشارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" الذي يجمع فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد وبطولة النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري.

- لديها أكثر من 5 أعمال سينمائية حتى الآن.

- رصيد الفنانة الشابة هدي المفتي من عالم الدراما أكثر من 6 أعمال درامية.

يجدر الإشارة إلى أن الفنان عمرو دياب طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة الدنيا بترقص، ونشره على حسابه بموقع فيسبوك بمناسبة الموسم الصيفي قبل أيام من طرح ألبومه الجديد.

وأغنية الدنيا بترقص للفنان عمرو دياب من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومهندس صوت أمير محروس.

وشاركت الفنانة هدى المفتي في فيديو كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل، والتي تم تصويرها على أحد شواطئ الساحل الشمالي.