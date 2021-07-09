هارب من مصر.. واشنطن: مكافأة ضخمة لمن يدلى بمعلومات عن الإرهابي إبراهيم البنا

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن القيادى المصري البارز فى تنظيم القاعدة، المتواجد في اليمن إبراهيم البنا، الذي قالت إنه يتلقى الأوامر من قيادة التنظيم فى إيران.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، في تغريدة لها على حساب "مكافآت من أجل العدالة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الخميس عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن القيادى المصري البارز فى تنظيم القاعدة، المتواجد في اليمن إبراهيم البنا الذي قالت إنه يتلقى الأوامر من قيادة التنظيم فى إيران.

وتابعت: "إبراهيم البنا، قيادي وعضو مؤسس في قيادة تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية، وأجير مطيع لقادة تنظيمه المتمركزون في إيران"، فيما قال حساب الخارجية الامريكية: "بلغ عن هذا الإرهابي الذي ترك بلده مصر ليعيث خرابا في اليمن وأهله.

أبوأيمن المصري

يشار إلى أن" البنا" الذي يعرف أيضا بأبي أيمن المصري، عضو في قيادة تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية، ويعمل كقائد الأمن للمجموعةـ كما كان عضوا مؤسسا للتنظيم في شبه الجزيرة العربية، حيث قدم توجيهات عسكرية وأمنية.

كما يعتبر مؤسس مخابرات القاعدة، المسؤولة الأولى عن العديد من العمليات التي اثارت الرعب في اليمن والعالم بدءا من تفجير المدمرة كول مرورا باستهداف السفارة الأمريكية بصنعاء عام 2008 ، وصولا إلى عملية القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا الأميركية.

وكان البنا قد لجإ، إلى اليمن عام 1993، هرباً من ملاحقة الشرطة المصرية لأعضاء تنظيم "الجهاد الإسلامي" و"طلائع الفتح" عام 1992، ثم انتقل بعدها من جماعة "الجهاد الإسلامي"، إلى "القاعدة"، بعدما تأسس على يد زعيمها أسامة بن لادن.

كما شغل منصب مسؤول الجناح الإعلامي لما يسمى بتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، وهو يعد أهم مؤسس لفرع "القاعدة" بالجزيرة العربية واليمن.