دراسة تكشف دور الفم فى نشر كورونا

;كشفت دراسة حديثة نفذها مجموعة من باحثي الأمراض وأطباء الأسنان وأطباء الأنف والأذن والحنجرة من كلية الطب بجامعة "ساو باولو" في البرازيل، وتم نشرها في مجلة علم الأمراض "The Journal of Pathology" أن فيروس كورونا المستجد قادر على التكاثر في الغدد اللعابية.

وأوضح أحد مؤلفي البحث العلمي" برونو فرنانديز ماتوك": أنه وحتى الآن، كان يُعتقد أن الفيروسات التي تسبب أمراضا شائعة هي التي تستخدم الغدد اللعابية كمستودعات، لذلك فإن البحث قد يساعد في تفسير سبب كون الفيروس شديد العدوى.

يأتي هذا فيما قام العلماء بتحليل عينات من 3 أنواع من الغدد اللعابية، وهي "الغدة النكفية، وتحت الفك السفلي، والصغيرة، من المرضى البالغين الذين توفوا بسبب "كوفيد-19"، وخلصوا إلى أن الأنسجة المسؤولة عن إنتاج وإفراز اللعاب هي بمثابة "خزانات" للعدوى.

كما لاحظ الباحثون أنه وباستخدام المجهر الإلكتروني، ليس فقط وجود العامل الممرض، بل أيضا تكاثره في الخلايا.

الجدير ذكره أن العلماء كانوا حددوا سابقاً مستقبلات "ACE2" في قنوات الغدد اللعابية، والتي يرتبط بها بروتين الفيروس "SARS-COV-2" المسبب لمرض "كوفيد-19"، ما يحولها إلى بوابة للعدوى.

كما تبين قبلها أيضاً أنه بالإضافة إلى "ACE2"، هناك مستقبلان على الأقل موجودان في الغدد اللعابية، وهما (بروتياز السيرين المرتبط بالغشاء) والفورين، اللذان يعملان كأهداف للعامل الممرض.

وعلى الرغم من أنه يعتقد اليوم أن العدوى تدخل الجسم بشكل رئيسي عن طريق الأنف، إلا أن العلماء سيستخدمون بحثا جديدا لاختبار ما إذا كان الفم يمكن أن يكون وسيطا للدخول المباشر للفيروس.