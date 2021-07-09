زوج الفنانة هاجر أحمد.. أبرز المعلومات عن رجل الأعمال أحمد الحداد

احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد، امس الخميس، بعقد قرانها على أحد رجال الأعمال بمسجد الشرطة وحضر عقد القران أسرتا العروسين والأصدقاء المقربون فقط، من بينهم الفنان حمادة هلال.

ونشرت هاجر عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك صورة مع زوجها من حفل عقد القران وكتبت:“الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”.

وظهرت هاجر بإطلالة بسيطة مرتدية بدلة “جامبسوت” باللون الأبيض و"توب" من الدانتيل باللون نفسه نالت إعجاب متابعيها.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، في سياق السطور التالية:

- زوج الفنانة الشابة هاجر أحمد هو أحمد الحداد.

- أحمد الحداد هو رجل أعمال يمتلك معرض سيارات كبير.

- رجل الأعمال أحمد الحداد هو من مواليد محافظة القاهرة.

- والد رجل الأعمال أحمد الحداد من مواليد طنطا التابعة لمحافظة الغربية.

- رجل الأعمال أحمد الحداد تخرج عن كلية الهندسة قسم ميكانيكا سيارات.

- يتابع رجل الأعمال أحمد الحداد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" أكثر من 2000 شخص.

- يصف رجل الأعمال أحمد الحداد نفسه بالـ "ريادي".

- زاد متابعيه إلى أكثر من 11 ألف متابع بعد عقد عقرانه على الفنانة الشابة هاجر أحمد.

تشارك الفنانة الشابة هاجر أحمد تشارك في فيلم: "زومبي على جنبي"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، الفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة: "علي ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، ومحمد محمود".

وسبق أن شاركت الفنانة هاجر أحمد، في الماراثون الرمضاني 2021 بمسلسل "أحسن أب"، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في 15 حلقة، بطولة: "علي ربيع، أحمد فتحي، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبوسريع، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين".