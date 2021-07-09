الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هايتى: 26 مسلحا من كولومبيا وأمريكيان اثنان شاركوا فى قتل الرئيس

رئيس البلاد جوفينيل
رئيس البلاد جوفينيل مويس

أعلنت السلطات في هايتي أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت السلطات في هايتي، أمس الخميس، إن عملية مطاردة مدبري الهجوم لا تزال مستمرة.

 

وفي نفس السياق قالت السفارة التايوانية في هايتي إن 11 مشتبها بهم في اغتيال الرئيس مويس تم اعتقالهم في مقرها.

 

وأعلنت مصادر أمنية في هايتي، في وقت سابق، أنه تم القضاء على 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين، بعد حادثة اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، برصاص مجهولين الأربعاء الماضي.

 

وصرحت السلطات في هايتي بأن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

 

وعلى صعيد آخر ، تسببت موجة حر قياسي في مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي في عشرات الوفيات المفاجئة، حيث سجلت درجات الحرارة أعلى مستوى لها لليوم الثالث على التوالي يوم أمس الثلاثاء، لتصل إلى 49.5 درجة مئوية في بلدة ليتون.


وقالت الشرطة في فانكوفر: إنها استجابت لـ 65 مكالمة وفاة مفاجئة منذ يوم الجمعة. وتخضع هذه الوفيات للتحقيق، لكن يعتقد أن الحر الشديد هو سبب معظمها.


 وسط ما وصفه المسؤولون بـ "الحر الشديد"، توفي 233 شخصا على الأقل في بريتش كولومبيا.


وذكر بيان: إن القائمين على الطب الشرعي يجمعون الآن معلومات عن سبب الوفيات حيث ربما يكون للحرارة دور في ذلك.


 قالت إدارة الشرطة: إنها أعادت نشر العشرات من الضباط وطلبت من الجمهور الاتصال بأرقام الطوارئ فقط لحالات الطوارئ لأن الوفيات المرتبطة بالحرارة استنفدت موارد الخطوط الأمامية وأخرت أوقات الاستجابة

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وائل لطفي

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