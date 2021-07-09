فاوتشى يحث الأمريكيين على التطعيم مع زيادة انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا

حث أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين على الحصول على التطعيم المضاد لكوفيد19- في أقرب وقت ممكن لمواجهة زيادة الارتفاع السريع في عدد الاصابات نتيجة انتشار السلالة دلتا من الفيروس.



وجاء في رسالة فاوتشي الواضحة: "أحصل على الجرعة في أقرب وقت ممكن"، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.



وقال فاوتشي في مؤتمر صحفي افتراضي لفريق العمل المكلف بمواجهة جائحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض" إن النتيجة الوحيدة المعقولة التي يمكن التوصل إليها هي ... من فضلك تلقى اللقاح"، مضيفا: " سوف يحميك من زيادة انتشار السلالة دلتا".



وقالت الدكتورة روشيل والنسكي مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عدد الاصابات بكوفيد19- وعدد الذي يخضعون للعلاج بالمستشفيات

ارتفع بنسبة 7 % خلال اسبوع فقط.



وأضافت أن "التطعيم على نطاق واسع هو ما سيوقف الجائحة".



يشار إلى أن أكثر من 99% من جميع الوفيات التي حدثت مؤخرا بسبب كوفيد19- كانت بين الأشخاص الذين فضلوا عدم الحصول على التطعيم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة "كوفيد- 19" في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.