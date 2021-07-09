الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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بعد عقد قرانها.. رواد مواقع التواصل لـ«هاجر أحمد»: «آش» اتجوزت حقيقي خلاص

الفنانة هاجر أحمد
الفنانة هاجر أحمد

تفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مع الصور التي انتشرت احتفالًا بعقد قران الفنانة الشابة هاجر أحمد على أحد رجال الأعمال بالقاهرة.

واحتفلت الفنانة هاجر أحمد، بعقد قرانها، داخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، وأُقيم الحفل في جو عائلي.
ولاقت الصور التي انتشرت ومقاطع الفيديو استحسان وإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لعقد قران لهاجر أحمد على رجل الأعمال، وكتبت حساب يحمل اسم "سفيرة القلوب" على موقع التواصل الاجتماعي قائلًة: "أحدث عروسة وأحلى عروسة، اللهم بارك الله على حلاوتهم، بجد ما شاء الله ربنا يفرحك دائما"، وعلقت أشرقت أسامة، من متابعي وجمهور الفنانة هاجر أحمد، قائلًة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات آش اتجوزت بجد".
وكتب حسام نصير، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"باك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ماشاء الله تبارك الله"، وكتبت إيمي رشوان: "تحفه بجد ربنا يسعدك"، ودعت للفنانة هاجر أحمد، حساب يحمل اسم منة السقا، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فكتبت: "ما شاء الله ربنا يسعدك"، وعلق وليد أبو عوف، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "مبروك يا ملكة، مش مصدق أن آش قررت تتجوز خلاص".
يجدر الإشارة إلى أن الفنانة الشابة هاجر أحمد تشارك في فيلم: "زومبي على جنبي"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، الفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة: "علي ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، ومحمد محمود".

وسبق أن شاركت الفنانة هاجر أحمد، في الماراثون الرمضاني 2021 بمسلسل "أحسن أب"، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في 15 حلقة، بطولة: "علي ربيع، أحمد فتحي، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبوسريع، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين".

جدير بالذكر أن شخصية "آش" التي تحدث عنها الجمهور هي "عائشة" التي جسدتها الفنانة هاجر أحمد من مسلسل حكايات بنات الجزء السادس، ولاقت إعجاب الكثيرين من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

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هاجر احمد الفنانة هاجر أحمد عقد قران السوشيال قصيرة

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