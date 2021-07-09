الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الطيران الأمريكية تغرم راكبا 10 آلاف دولار لرفض ارتداء الكمامة

ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

أفادت وكالة الطيران المدني الأمريكي بأنها فرضت غرامة بأكثر من 10 آلاف دولار على راكب رفض ارتداء الكمامة الطبية أثناء الرحلة.

 

وتشير الوكالة إلى أن الراكب كان على متن رحلة من يوتا إلى أريزونا يوم 27 فبراير، وطلبت المضيفة منه وضع الكمامة 7 مرات، لكنه لم يمتثل لمطالبها.

 

وانتهى ذلك بمشادات بين الراكب والمضيفة، حيث رفض المواطن ملء البروتوكول حول انتهاكه القواعد ورفض تقديم بطاقة الهوية.

 

وحسب بيان الوكالة، فإن الراكب كان يتهم المضيفة "بسلوك عدواني وكان يلمسها، وهي شعرت بالخوف وانهارت بالبكاء".

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

ترتيب إصابات  كورونا علي مستوي العالم 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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