الحكومة والمعارضة الفنزويلية تستعدان لجولة جديدة من المباحثات فى أغسطس

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تستعدان لجولة جديدة من المباحثات، قد تبدأ في مطلع أغسطس المقبل في المكسيك.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الحكومة والمعارضة سيلتقون لبحث سبل تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

وأضافت أن المباحثات ستجري بوساطة دولية، وستكون مدعومة من قبل النرويج، التي كانت وسيطا في المفاوضات عام 2019 وحسب المصادر، فإن وفدا نرويجيا سيزور فنزويلا هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي عن استعدادها لمراجعة سياسة العقوبات تجاه فنزويلا في حال تحقيق "تقدم ملموس" باتجاه انتخابات جديدة في البلاد.

و على صعيد آخر، أعلنت رئيسة قسم التنظيم الصحي في المعهد الوطني الفنزويلي ألكسندرا هيرنانديز، أن بلادها وافقت على استخدام لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي ضد فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قالت: "إيبي فاك كورونا" لقاح آمن وعالي الجودة سيكون له تأثير جيد في مكافحة فيروس كورونا، وهو مناسب تماما للاستخدام من قبل السكان، ونحن ننتظر فقط بدء الإمدادات".

وأضافت: "تم إصدار التصريحات الصحية الخاصة باللقاح الروسي".

وتلقت السلطات الفنزويلية دفعة من هذا اللقاح للبحث في نهاية مارس الماضي، وفي أوائل يونيو، تم توقيع اتفاقية لتوريده لكاراكاس.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا، طوره مركز أبحاث غماليا وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، بعدها قام مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في نوفوسيبيرسك، بالإعلان عن لقاح "إيبي فاك كورونا"، ومن ثم لقاح "كافي فاك"، الذي طوره مركز "تشيماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وفي أوائل شهر مايو الماضي، أصبح معروفا تسجيل اللقاح المحلي الرابع "سبوتنيك لايت".