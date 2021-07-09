الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: 23 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ارتفاعا من 17 إصابة قبل يوم.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ذكرت اللجنة في بيان أن 8 من الإصابات المسجلة انتقلت إليها العدوى محليا. 

 

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 مقابل 10 قبل يوم، حيث لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

ترتيب إصابات  كورونا علي مستوي العالم 

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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