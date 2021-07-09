الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية ترفع مستوى القيود فى سيئول بعد ارتفاع إصابات كورونا

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيوم، الجمعة، عن رفع مستوى القيود العامة لاحتواء فيروس كورونا إلى أعلى درجة في العاصمة سيئول و بعض المناطق المجاورة اعتبارا من الإثنين.

 

وقال كيم بو كيوم، عقب اجتماع  حكومي للرد على جائحة فيروس كورونا، إن السلطات قررت رفع مستوى القيود إلى الرابع، وتشمل الإجراءات الجديدة المنصوص عليها إغلاق المدارس و منع عقد اجتماعات تشمل أكثر من شخصين بعد 18:00 وحظر أي فعاليات عامة و الطلب من الناس البقاء في البيوت أكبر وقت ممكن.

 

كما سيتم، بموجب هذا القرار، إغلاق النوادي الليلية و البارات إضافة إلى تقييد عدد المقاعد في المقاهي و المطاعم مع منعها من استقبال الزوار بعد الساعة 22:00.

 

والخميس أعلنت السلطات الصحية عن تسجيلها 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

 

كورونا علي مستوي العالم 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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