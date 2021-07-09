الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية تضرب كاليفورنيا

كاليفورنيا
كاليفورنيا

أفادت وكالة "رويترز" بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

وقال مركز رصد الزلازل الأورو- متوسطي (EMSC) إن "زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب وسط كاليفورنيا "، مضيفا أن الزلزال "كان على عمق 10 كيلومترات".

 

ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

 

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت جزر دوديكانيسيا في اليونان والمنطقة الحدودية مع تركيا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق كيلومترين، فيما لم تصدر حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا بشرية.

 

يذكر أن هزة أرضية وقعت في مدينة إسطنبول التركية السبت الماضي، شعر بها الأهالي في عموم المدينة وكانت قوتها 3.9 درجة، ومركزها منطقة قارطال في الشطر الآسيوي من المدينة.

 

وتسببت الهزة بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين في الشطر الآسيوي، حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

 

وفي الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.

 

كما رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، في 20 أبريل الحالي، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

 

وفي النمسا، شعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون و بورغنلاند وسالزبورج.

 

جدير بالذكر أنه قد أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح و دعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

 

وقال شالينبرج، في تصريح: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

 

وتم رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.

 

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