الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبومازن يطلع وفدًا أمريكيًا على مستجدات الأوضاع بفلسطين

أبو مازن
أبو مازن

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، وفدًا من الكونجرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي جريجوري ميكس، على آخر مستجدات الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.


وأكد الرئيس عباس - خلال استقباله الوفد الذي ضم 11 عضوًا يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بمقر الرئاسة برام الله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، من خلال طريق المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية.


وأشار إلى ضرورة القيام بخطوات عملية لإعطاء الشعب الفلسطيني الأمل بتحقيق السلام من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، مشددا على الموقف الفلسطيني الملتزم بإجراء الانتخابات، في الوقت الذي ترفع فيه إسرائيل العقبات أمام إجرائها في مدينة القدس الشرقية.


وأعرب عن ارتياحه للتواصل مع الرئيس جو بايدن حول عدد من القضايا وعلى رأسها الالتزام بحل الدولتين، والعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، واحترام الوضع القائم في الحرم الشريف بالقدس، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني لتطوير العلاقات الثنائية مع الإدارة الأمريكية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.


وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على استمرار الحوار والتواصل لمناقشة كافة القضايا؛ بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة الأمريكية.

 

و أصيب 37 فلسطينيا، مساء امس الخميس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي قصرة وبيتا جنوب نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل - لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن طواقم الهلال تعاملت مع 37 إصابة جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصرة وبيتا.
وأوضح أن 11 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المطاطي و20 اختناقا بالغاز، خلال المواجهات في قصرة، فيما أصيب 6 آخرون بالاختناق بالغاز في بيتا.

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