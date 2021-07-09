النرويج تطالب بالامتناع عن اتخاذ تدابير أحادية بشأن سد النهضة

دعت مندوبة النرويج لدى الأمم المتحدة مونا يول إلى أن يكون سد النهضة مصدرًا للتعاون، وليس للنزاع، مطالبة بالامتناع عن أي تدابير أحادية تقوض المفاوضات واستخدام المساعي الحميدة للاتحاد الأفريقي لاسيما من خلال دوره كوسيط.



وقالت يول - في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة بخصوص سد النهضة - إن الأطراف لديها مصالح مشروعة في نهر النيل وموارده المائية، مشير إلى أن الحل المستدام لقضية سد النهضة الكبير لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال الأطراف بحد ذاتها.



وتابعت: "لقد تم الاتفاق على نقاط كثيرة في إعلان المبادئ الذي يشكل إطارا أساسيا للتوصل إلى الاستخدام المنطقي والمستدام للنهر الأزرق".



وأضافت على الأطراف الثلاثة - الآن - أن تتوصل إلى توافق على التعاون المستقبلي على أساس هذه المبادئ على أساس الشفافية والثقة، ويتطلب ذلك مشاركة بناءة وإرادة سياسية وشجاعة للتوصل إلى تسويات وتنازلات.



لقاءات مكثفة لشكري

وكان وزير الخارجية سامح شكري التقى، أول أمس الأربعاء، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأكد شكري خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانونًا يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك حسب وزارة الخارجية.

كما أجرى وزير الخارجية، أول أمس الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري