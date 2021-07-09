«الصحة» العراقية تدعو المواطنين للتوجه إلى منافذ التلقيح بعد تزايد الإصابات

دعت وزارة الصحة العراقية المواطنين للتوجه الى منافذ التلقيح بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "تناشد وزارة الصحة المواطنين كافة بالتوجه الى منافذ التلقيح المنتشرة في عموم العراق لتلقي اللقاح بعد تزايد أعداد الاصابات الشديدة، علمًا أن اللقاح آمن ومن مناشئ عالمية رصينة".

وكانت وزارة الصحة اعتبرت أن الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا بات خطيراً، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يتصاعد بشكل متسارع.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.