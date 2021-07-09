ذا ناشيونال: إثيوبيا تقاوم مبدأ إشراك وسطاء فى ملف سد النهضة

أبرزت صحيفة ذا ناشيونال تصريحات وزير الخارجية سامح شكري في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بمناقشة أزمة سد النهضة، واعتبرت الصحيفة أن أثيوبيا تقاوم فكرة اشراك وسطاء في ملف سد النهضة وأنها قللت من المخاوف السودانية والمصرية في ملف سد النهضة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن القاهرة قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات ضد التهديد الوجودي الذي يشكله سد الطاقة الكهرومائية الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق.

وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات سيعزز النمو ويوفر الكهرباء ، لكن مصر والسودان تخشيان أن يحد من وصول المياه للمواطنين، وفشلت سنوات من المحادثات في التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة تدفق المياه أثناء فترات الجفاف وإنشاء آلية لتسوية المنازعات.



وقال شكري ، مخاطباً دبلوماسيين في نيويورك ، إن السد سيحد من الوصول إلى مياه الشرب ، ويقلل من دخل الأسرة ، ويحرم ملايين المزارعين من المياه للري ، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية.

وأبلغ شكري مجلس الأمن أن "هذا وضع لا يمكن لمصر ولن تتسامح معه".

حيث قال: "إذا تعرض بقاءها للخطر ، فلن يكون أمام مصر بديل سوى دعم وحماية حقها الأصيل في الحياة الذي تضمنه قوانين وأعراف الدول وضرورات الطبيعة".

وطلبت تونس العضو العربي في المجلس المؤلف من 15 دولة نيابة عن مصر والسودان عقد اجتماع المجلس.

كما اقترحت تونس مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء الخزان والانتهاء من تفاصيل الاتفاق في غضون ستة أشهر.

وقاومت إثيوبيا الجهود المبذولة لإشراك الوسطاء وقللت من شأن المخاوف السودانية والمصرية بشأن كيفية تأثير المشروع الضخم على إمدادات المياه في المصب.

بينما تقول الأمم المتحدة إنه يجب على مصر والسودان وإثيوبيا تقاسم مصادر المياه.



وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة إن الاتحاد الأفريقي مكان أفضل لتسوية النزاع.

وقالت السيدة توماس جرينفيلد: "يمكن التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي وسلامة وتشغيل السد مع احتياجات التنمية في إثيوبيا".

وقال بارفيت أونانجا أنيانجا ، مبعوث الأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي ، إنه يتعين على الدول تجنب الدبلوماسية "الصفرية" عندما يكون هناك "حل يربح فيه الجميع" وهو "حسن الجوار".

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تخطط فيه إثيوبيا لملء خزانها للمرة الثانية هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر ، الذي وصف الخطوة بأنه "تصعيد خطير".

وتقول إثيوبيا إن ملء الخزان ، خاصة خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة في يوليو وأغسطس ، هو جزء منتظم من عملية البناء.

بمجرد اكتماله ، سيكون السد الذي يبلغ ارتفاعه 145 متراً أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتصاعدت التوترات بشأن السد منذ نوفمبر بسبب الصراع في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ، حيث أدى هجوم شنته الحكومة والقوات المتحالفة معها إلى تدفق اللاجئين عبر الحدود إلى السودان.