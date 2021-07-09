الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخليج تايمز: قوانين النمسا لمكافحة الإرهاب تستهدف البنى التحتية لجماعة الإخوان

جماعة الإخوان
جماعة الإخوان

قالت صحيفة الخليج تايمز الصادرة باللغة الإنجليزية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن قوانين الحكومة النمساوية الأخيرة حول مكافحة الإرهاب تستهدف جماعة الإخوان.


وتابعت: تستهدف النمسا أنشطة الإخوان المسلمين وداعش بقانون جديد لمكافحة الإرهاب أقره مجلس الأمة حيث تمت صياغة القانون في أعقاب هجوم إرهابي مميت العام الماضي ويسمح بمراقبة متزايدة لأنشطة الجماعات.

 

في(نوفمبر) الماضي ، قتل أحد المتعاطفين مع داعش أربعة أشخاص في وسط فيينا ، وطالب الحزب المحافظ بزعامة المستشار سيباستيان كورتس بقوانين مكافحة الإرهاب.

 

وبموجب القانون ، ستتم مراقبة مرتكبي جرائم الإرهاب المفرج عنهم بأساور إلكترونية في الكاحل.

 

ينظم التشريع الجديد أيضًا النشاط الديني ، لا سيما من خلال سجل إلزامي لجميع الأئمة.

 

تعرضت وزارة الداخلية النمساوية لانتقادات شديدة لفشلها في مراقبة المسلح النمساوي المسؤول عن عمليات القتل التي وقعت في نوفمبر  الماضي ، على الرغم من أنه تم تنبيههم بالخطر.

 

علمت السلطات أنه كان على اتصال بإرهابيين من جماعة الإخوان من البلدان المجاورة ، وأنه حاول شراء ذخيرة في سلوفاكيا.

 

وفي النهاية حاصرت الشرطة المسلح وأردته قتيلا ، منهية بذلك موجة إطلاق النار التي تعرض لها في عاصمة الدولة الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 9 ملايين نسمة هي موطن لواحد من أكبر  إرهابيي داعش في أوروبا ، حيث عاد حوالي 150 فردًا إلى هناك بعد الانضمام إلى داعش في سوريا أو العراق.

 

في أعقاب الهجوم ، نفذت السلطات الأمنية النمساوية عمليات واسعة النطاق ضد أكثر من 70 فردًا والعديد من المنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين في البلاد.

 

 تستهدف هذه العمليات الأمنية  التي تجريها الحكومة النمساوية، الجزء الأكبر من البنية التحتية للإخوان في البلاد والتي تشمل غسيل الأموال للجماعات الإرهابية والدعم اللوجستي.

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وائل لطفي

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