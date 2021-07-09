«الدستور» تكرم الفنان مصطفى درويش عن مجمل أعماله الفنية

كرّمت مؤسسة «الدستور»، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ الإدارة والتحرير، النجم مصطفى درويش، عن تميزه الفني ومشاركته في الموسم الدارمي الرمضاني الماضي بثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة، وهى: «ضد الكسر» للمخرج أحمد خالد، و«بين السما والأرض» للمخرج ماندو العدل، و«كله بالحب» للمخرج عصام عبدالحميد.

الفنان مصطفى درويش

وكشف «درويش»، خلال استضافته بمقر «الدستور»، كواليس المسلسلات الثلاثة بشكل خاص وتعاونه مع النجمة نيللي كريم للعام الثالث على التوالي بعد نجاحهما في مسلسلي «لأعلى سعر» و«ب١٠٠ وش».

الفنان مصطفى درويش

كما تحدث عن مسلسل «بين السما والأرض» الذي شارك في بطولته أيضًا أمام النجم هاني سلامة الذى تعاون معه من قبل في مسلسل «الداعية»، وعن ردود الأفعال التي تلقاها مؤخرا على شخصية «الدستور»، التي قدمتها في مسلسل «كله بالحب» الذي شارك في بطولته أمام النجمة زينة، وحقق نجاحًا كبيرًا على المنصات الإلكترونية.

الفنان مصطفى درويش

وتطرق الحديث عن بدايته الفنية وكواليس مشاركته في أولى أعماله فيلم «كف القمر» للمخرج خالد يوسف، والذي عرض فى 2011 الماضي.

وكشف «درويش» خلال الندوة عن أحدث أعماله التى يحضر لها حاليا على الصعيد السينمائي والدرامي، إضافة إلى آخر تطورات الجزء الثاني من مسلسل «ب١٠٠ وش»، المقرر تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

الدكتور محمد الباز والفنان مصطفى درويش

مسلسل «بـ100 وش» بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وزينب غريب، وعلا رشدي، وشريف دسوقي، ومصطفى درويش، ودنيا ماهر، وحسن أبو الروس، وسلوى محمد عثمان، وحنان يوسف، ومن إخراج كامل أبو زكري، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإنتاج العدل جروب.

مسلسل «بـ100 وش» بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وزينب غريب، وعلا رشدي، وشريف دسوقي، ومصطفى درويش، ودنيا ماهر، وحسن أبو الروس، وسلوى محمد عثمان، وحنان يوسف، ومن إخراج كامل أبو زكري، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإنتاج العدل جروب.