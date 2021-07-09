الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة: وفيات كورونا فى البرازيل تتجاوز 530 ألفا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 53725 إصابة جديدة و1639 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وبذلك يقترب إجمالي الإصابات في البرازيل من 19 مليون حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 530179.

 

 و في سياق متصل ، أفادت بيانات لوكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأنه تم إعطاء إجمالي 107.1 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.
 ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ1.79 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا في البرازيل منذ 24 أسبوعًا.


وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 18.9 مليون حالة، بالإضافة إلى 526 ألفا و892 وفاة، وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و19 أسبوعا.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

البرازيل وزارة الصحة وفيات كوفيد-19 كوفيد-19 كوفيد وفيات كوفيد تتجاوز وفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

الأمم المتحدة: هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف

وزير الخارجية: أى اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر

مصدر أمنى يوضح حقيقة مصرع 4 فى حادث تصادم بسبب شاب يحمل ثعابين

هزة أرضية تضرب كاليفورنيا

شكرى: جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة الاتحاد الأوروبى وواشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا



ads