الصحة: وفيات كورونا فى البرازيل تتجاوز 530 ألفا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 53725 إصابة جديدة و1639 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يقترب إجمالي الإصابات في البرازيل من 19 مليون حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 530179.

و في سياق متصل ، أفادت بيانات لوكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأنه تم إعطاء إجمالي 107.1 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ1.79 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا في البرازيل منذ 24 أسبوعًا.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 18.9 مليون حالة، بالإضافة إلى 526 ألفا و892 وفاة، وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.