توقيع الكشف الطبى على 449 حالة بعدد من التخصصات الطبية فى سيوة

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال القافلة الطبية المجانية لمديرية الصحة بعدد من قرى واحة سيوة، مع تذليل كافة العقبات وتوقيع الكشف الطبي على 449 حالة بعدد من التخصصات الطبية بالقافلة.

وقام العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، بزيارة تفقدية لقرية الجارة، وذلك تزامنًا مع أعمال القافلة الطبية الموفدة من مديرية الصحة بمطروح.

وأوضح أن القافلة الطبية قامت بتنفيذ أعمالها بقرى بهي الدين وأبوشروف، واستأنفت أنشطتها بقرية الجارة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 88 حالة في تخصص الباطنة، و147 حالة أطفال، و46 جراحة عامة، و43 نساء وتوليد، و50 حالة جلدية، و35 أسنان، و40 تحاليل طفيليات ودم.

وكان استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفد المنطقة الروتارية 2451 روتارى مصر، برئاسة الدكتور عاصم عبد الرازق وعدد من أعضاء النادى وبحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ورمضان الباجورى رئيس مدينة النجيلة، ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية بمطروح، ومصطفو دياب عن أهالي سيوة.

جاء ذلك فى إطار تدشين أول نادى روتارى بمطروح، مع افتتاح عدد من المشروعات التى تساهم بها المنطقة الروتارية لخدمة أهالى مطروح.

وافتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه أعضاء المنطقة الروتارية ثلاث عيادات متنقلة بالوحدة المحلية بقرية القصر بمدينة مرسى مطروح لخدمة أهالى القرية فى تخصصات النساء والأطفال والباطن.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود المنطقة الروتارية موجها لمجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة عمل المظلات مع تمهيد مدخل الوحدة المحلية للتيسير على المواطنين ، مع المتابعة المستمرة للحفاظ على هذه العيادات.

يذكر أن المشاركة المجتمعية للجنتى الإغائة والطوارئ والمياه برئاسة أسامة الأحمر محافظ روتاري، ساهمت بعدد من المساهمات لخدمة أهالي مطروح، خاصة في المجال الطبى، منها إهداء محافظة مطروح بشحنة أدوية بتكلفة نحو 200 ألف جنيه بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية وبنك الدواء لتوزيعها على الوحدات الصحية.

الكشف الطبى على حالات

الكشف الطبى على حالات

الكشف الطبى على حالات

الكشف الطبى على حالات

الكشف الطبى على حالات

الكشف الطبى على حالات