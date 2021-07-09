ضبط طالب انتحل صفة أخر بكلية طب بجامعة القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على الطالب المتهم بانتحال صفة طالب آخر في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء عاصم الداهش مدير مباحث الأموال العامة أن الطالب فادي فرج سعد، انتحل صفة الطالب الثاني فادي أيمن وقام بتزوير النموذج "24 أ".



وأضافت التحريات بقيادة العقيد شريف أبو المعالي مفتش مباحث التزوير والتزييف لمباحث الأموال العامة، أن الطالب قام بتزوير شهادة من الأحوال الشخصية باسم الطالب الأخير.



وأوضحت التحريات أن الطالب فادي أيمن المجني عليه كان في طب بشري وعندما جاء لأداء الامتحان تفاجأ بأن إدارة الكلية تخبره بأنه قام بتحويل ورقه إلى طب أسنان وممنوع من أداء الامتحان.



وأكدت التحريات برئاسة العميد إسماعيل متولي، أن الطالب المتهم فادي فرج عندما زور شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية لانتحال صفة الطالب فادي أيمن قام بأخذ شهادة الثانوية العامة للمجني عليه من الكلية وقام بوضع صورته عليها.



وأوضحت التحريات أن الطالب فادي المجني عليه كان في كلية طب بشري وأن الطالب المتهم بعد تزوير المستندات قام بتحويل الورق لكلية طب أسنان ونجح في الامتحانات وتم نقله للفرقة الثانية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو لطالب يدعى فادي أيمن بالفرقة الثانية في كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، يطالب فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بسرعة التدخل لحلها، لارتباطها بمصير مستقبله.



وقال الطالب فادي أيمن، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا الطالب فادي أيمن طالب بكلية الطب جامعة القاهرة أستغيث بالرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والنائب العام، حيث تلقيت يوم الخميس الماضي مكالمة هاتفية من شئون الطلاب بالكلية يبلغوني بحرماني من دخول امتحانات نهاية العام بالكلية والتي من المفترض أن تبدأ يوم السبت القادم، وتساءلت عن السبب ولكن لم يرد أحد عليّ ولابد من الذهاب للشئون القانونية بالجامعة".

وتابع فادي: "ذهبت إلى الشئون القانونية بالجامعة اليوم الأحد ولكن تفاجأت أنهم يقولون إن النتيجة دي مش بتاعتك ومزورة ورقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة خطأ وأنه منتسب لطالب آخر، وفي نفس الوقت أنا معايا رقم جلوسي الأصلي بتاع الثانوية العامة وذهبت للوزارة في إدارة الامتحانات لقيته متغير باسم شخص آخر، متابعا أنا حقي ودرجاتي ومستقبلي بيروح لحد تاني وأطالب وزير التعليم والتعليم العالي بالنظر إلى أمري".