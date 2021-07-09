الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

باحث: مصر حققت هدفها الأساسى من جلسة مجلس الأمن

الباحث محمد منصور
الباحث محمد منصور

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه على عكس ما كانت بعض الأراء تدفع به خلال الأيام الماضية، برهن التوجه المصري نحو مجلس الأمن في ملف سد النهضة على أهمية متعددة الأبعاد، فقد حققت مصر الهدف المرحلي الأساسي لتوجهها نحو المجلس في هذه المرحلة، وهو استيضاح كافة المواقف الدولية حول هذا الملف، بشكل علني وواضح لا يقبل الشك أو التأويل.

وأضاف منصور، عبر تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم بناء الخطوات المصرية اللاحقة في هذا الصدد على ضوء هذه المواقف، كما أن هذه الجلسة ساهمت بشكل أساسي في محو الذهنية التي حاولت أديس أبابا ترسيخها بين دول المجلس، والتي مفادها أن إثيوبيا تمارس حق سيادي على نهر النيل، وكأنه بحيرة إثيوبية، وأقرت معظم الكلمات التي تم إلقاؤها في هذه الجلسة حق مصر والسودان في صيانة حقوقهما المائية الكاملة، وقد كانت كلمات بعض الدول في هذا الصدد واضحة بشكل قاطع، مثل الكونغو والنرويج وفرنسا والمكسيك.

وأكد الباحث أن بقية الكلمات كانت تدفع في نفس الاتجاه الذي تريده مصر، وهو العودة إلى مائدة المفاوضات برعاية دولية، ورفض أي تصرفات أحادية، رغم أن كلمة مندوب روسيا ركزت على نقاط غير أساسية في هذا الملف، وتحديدًا ما اعتبره "تهديدات" يتم تداولها من بعض الأطراف.

وتابع منصور أن قوة الموقف المصري ظهرت من خلال التفاصيل التي وردت في كلمة وزير الخارجية سامح شكري، التي عرضت بشكل شامل للأداء الإثيوبي في هذا الملف منذ البداية، والتعامل المصري الصبور مع هذا الأداء التعطيلي المراوغ، ومن ثم أكد الوزير شكري على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في هذا الملف، في حين ضجت كلمة إثيوبيا بالعديد من المغالطات، أبرزها الحديث عن عدم إخطار مصر لإثيوبيا ببناء السد العالي، علمًا بأن مصر دولة مصب وليست دولة منبع، والقول إن السد لا يمثل تهديدًا لحقوق مصر والسودان، وبدت خشية إثيوبيا من المواقف الدولية واضحة بشكل كبير، من خلال طلبها عدم مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن مرة أخرى. 

كما أوضح أن النقطة الأهم في مشروع القرار المقدم من تونس كممثلة للعرب، أنه لا يطرح طرح مستحيل أو غير موضوعي لحل الأزمة، بل تطرح حلول تعتبر مقبولة من كافة الأطراف الدولية، بحيث تتم العودة إلى التفاوض بضمانات دولية وفي إطار زمني محدد بستة أشهر، بهدف الوصول لاتفاق ملزم.

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مصر السودان إثيوبيا مجلس الأمن سامح شكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

شكرى: جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة الاتحاد الأوروبى وواشنطن

وزير الخارجية: أى اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر

الأمم المتحدة: هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف

وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بالوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

مصدر أمنى يوضح حقيقة مصرع 4 فى حادث تصادم بسبب شاب يحمل ثعابين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا



ads