«الصحة» تنتهى من استعدادات تأمين امتحانات الثانوية العامة طبيًا

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين امتحانات الثانوية العامة طبياً، ضمن إجراءاتها للتصدى لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوزارة لديها خبرة كافية لتأمين امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها غدًا السبت في كافة المحافظات، بعد تجربتها الناجحة العام الماضي.



وأضافت المصادر أن وزارة الصحة شددتها في خطتها التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة في خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة.



وأوضحت أنه سيتم تشكيل غرفة أزمات بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وسيتم ربطها بكافة المحافظات لمتابعة الحالات المرضية أو المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بلجان الثانوية العامة، بالإضافة إلى توفير سيارات اسعاف في محيط اللجان.



وأكدت المصادر أنه سيتم إلزام الطلاب بالكمامة طول فترة الامتحان، على أن يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة ويرتدي قفازا قبل جمع أوراق الإجابات في نهاية الامتحان، وعند خروج الطلاب بعد انتهاء الامتحان يجب أن يتم بانتظام والعمل على منع التزاحم، وتطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل امتحان.



وأشارت إلى التشديد على كافة المدارس بضرورة التهوية الجيدة الطبيعية عن طريق فتحات النوافذ، والامتناع عن التدخين في جميع أرجاء المبنى التعليمي، والتزام المراقبين بالكمامات، واتباع تعليمات مكافحة العدوى، وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، وتوزيع المقاعد بحيث يكون بين الطلاب مترين على الأقل من جميع الجهات.



وأوضحت المصادر، أنه تم وضع علامات إرشادية لإلزام الطلاب بمسافة متر على الأقل أثناء الدخول، وقياس الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة وتوجيه المشتبه فيهم لقاعات مخصصة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزاحم الأهالي على مداخل اللجان والمدارس.



وأشارت إلى أن خطة الوزارة قائمة على الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه في إصابتها لحين تأكيد أو نفي الإصابة وتقديم العلاج المناسب، لافتة إلى أنه في حالة الاشتباه بإصابة أحد الطلاب يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وتشخيصها حسب تعريف الحالة، ووصف العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد، وإبلاغ الإدارة الصحية المنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، وإبلاغ الإدارة التعليمية أو الجامعية لتسجيل الحالة حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان، مع متابعة المخالطين لمدة أسبوعين.



وأكدت المصادر أن الإدارة الصحية ستقوم بتكليف زائرة صحية بكل لجنة لقياس درجات الحرارة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الطلاب أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومي لمديرية الشئون الصحية، ومتابعة الطلاب المشتبه في اصابتهم طوال فترة الامتحان، ومتابعة حالتهم الصحية في الامتحانات اللاحقة مع إبلاغ الطبيب بأي تطور في الحالة.