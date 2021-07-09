وفد من مطروح يزور المملكة الأردنية لتبادل الخبرات

قام وفد من محافظة مطروح يضم المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح والدكتور محمود سالم رئيس مركز البحوث التطبيقية التابع لمركز التنمية المستدامة مركز بحوث الصحراء مهندس عربى منصور رئيس وحدة المياه والتربة بالتنمية المستدامة ومدير مركز الدعم الفنى بسيدى برانى ورئيس قسم المجتمعات المحلية وجمعة أنور ومسئولة تنمية المرأة بمركز الدعم الفنى ببرانى ومجموعة من المزاراعين بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهد الوفد الأنشطة التى تتم فى مجال الحفاظ على المراعى الطبيعية والعمل على تنميتها وتطويرها مما يساعد على نقل هذه الخبرات الى محافظة مطروح وتحقيق الإستفادة.



واوضح المهندس احمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح ان ذلك ياتى في اطار اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالحفاظ على المراعى الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية بما يعود بالنفع على اهالي مطروح .

وأضاف أن الزيارة ضمن نشاطات مشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعي والتى استمرت ثلاثة ايام تمت بها فعاليات تبادل الخبرات في الأردن وبالتعاون مع الشركاء من كلتا الدولتين المنفذة للمشروع ممثلا بالصندوق الهاشمي لتنمية البادية والحديقة النباتيه الملكية ومركز بحوث الصحراء ومنظمه سيداري .



وتابع أن المشاركين من وفد محافظة مطروح أطلعوا على منهجية التنفيذ التشاركية بين المؤسسات المعنية والمجتمعات المحلية في إدارة المراعي خلال زيارة مواقع المشروع والإطلاع على الأنشطة المنفذة كأنشطة التأهيل لمواقع المراعي والحصاد المائي وطرق الإدارة التشاركية مع المجتمعات المحلية والتعرف على النباتات الرعوية والطبية الأصيلة التي ظهرت بعد الحماية لموقع المشروع.

وزار وفد محافظه مطروح مع ابناء المجتمع المحلي والمزارعين محميه صرة مع الصندوق الهاشمي لتنمية للإطلاع على النشاطات التي تم تنفيذها في موقع عمل المشروع، بالإضافة إلى زيارة المشتل المجتمعي لانتاج النباتات الطبية والعطرية والرعوية في منطقه صبحا.

وقدم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية عرض تقديمي عن تجارب وانجازات المشروع التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء والمجتمع المحلي.

جاء ذلك استمرارا للتعاون المثمر فى مجال تنمية المراعى الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية بين محافظة مطروح والمملكة الأردنية الهاشمية مع البيئات المتشابهة وتبادل الخبرات من خلال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب اسيا.

وفد من محافظة مطروح يزور الأردن

وفد من محافظة مطروح يزور الأردن

وفد من محافظة مطروح يزور الأردن

وفد من محافظة مطروح يزور الأردن