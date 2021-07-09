الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سياحة وفنادق

مدارس سياحة وفنادق ٥ سنوات حكومية

مدرسة السياحة والفنادق
مدرسة السياحة والفنادق

تعتبر مدراس السياحة والفنادق الحكومية بنظام الـ ٥ سنوات من المدارس التي تتميز بسهولة المناهج الدراسية لكونها مدارس عملية اكثربالاضافة لانها توفر فرص عمل للطلبة فور تخرجهم نظرا لحاجة السوق السياحي لذلك من خلال العمل بالفنادق او الشركات السياحة اوالضيافة علي متن الطائرات في حالة حصول الدارس علي مدارس لغات كشرط اساسي في الضيافة الجوية.

 

تتميز مدراس السياحة والفنادق ايضا بانتقاء طلابها من خلال وجود موهبة لدي المتقدم في الاقسام الخاصة بها سواء المطبخ والطبخ  اوالفندقة

 

تتميز أيضا مدارس السياحة والفنادق بانها تسمح  للحاصلين علي شهادات الثانوية العامة وما تعادلها من ثانوي  "تجاري ، صناعي ، زراعي" التقدم واستكمال الدراسة بها. 
 

تقوم ايضا مدراس السياحة والفنادق بتقديم تدريب عملي لطلابها بالفنادق المصرية منً خلال برنامج   "Tevt للتدريب الفني والذي قامت وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية بتوقيع برتوكول تعاون مشترك قبل سنوات للتدريب الطلاب  اثناء الدراسة مما يتح توافرفرص عمل عديدة بعد التخرج مباشرة ، ضمن مميزاتها ايضا تخفيض سنوات التجنيد الي عام ونصف.
 

وترصد الدستور اهم شروط الالتحاق مدارس سياحة وفنادق ٥ سنوات حكومية:

يشترط القبول في  مدارس سياحة وفنادق ٥ سنوات حكومية اولا الحصول علي نسبة لا تقل عن ٧٠٪؜  كشرط اساسي للالتحاق بها كما يشترط علي المتقدم الا يزيد عمرة عن ١٨ عام وان يجتاز كشف الهيئة بشهادة لائق طبيا.
 

الاوراق المطلوبة للتقدم لمدارس سياحة وفنادق ٥ سنوات حكومية

اصل شهادة الميلاد

اصل شهادة الاعدادية

٦ صور شخصية

التقرير الطبي 


كذلك تقوم  بتدريس عدة لغات منها اللغة الانجليزية كلغة اساسية والفرنساوي والالماني لغة اختيارية يمكنك للطالب اختار احدهما بجانباللغة الانجليزية كلغة اساسية

كما تقدمً زيارات ميدانية للفنادق والمنتجعات السياحية

المناهج الدراسية  لمدارس السياحة الفندقية  

  • المناهج  مواد ثقافية وتتضمن

انجليزي -فرنساوي -ايطالي. وجغرافيا ورياضيات

 

  • مناهج تجارية وتتضمن: سكرتارية انجليزي مبادي محاسبة مالية . وفن اقتصاد  . فن اتصال
  • المناهج  الفندقية وتتضمن: أصول فن الطهي، أصول فن الخدمة، اشراف داخلي شركات سياحة , مدخل لصناعة السياحة.

مناهج علمية: تتضمن حاسب الي

مدارس سياحة وفنادق سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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