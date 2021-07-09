الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين يمثلون 150 دولة

حجاج
حجاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وتأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، والذين يمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.


وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن أعداد المسجلين عبر المسار الإلكتروني لحج هذا العام وصلت إلى 558 ألفا و270 حاجا، وانتهت اليوم الخميس باستكمال جميع بيانات حجاج هذا العام، وكانت الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج، وبحسب الفئات العمرية.


ودعت وزارة الحج والعمرة عموم المؤهلين، الذين صدرت لهم تصاريح حج هذا العام، إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز لقاح فيروس كورونا لأخذ الجرعة الثانية، وذلك بدون حجز موعد مسبق، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.


وفي السياق ذاته؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في أربعة مراكز للاستقبال، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى الحرم المكي الشريف بواسطة حافلات لأداء طواف القدوم قبل التوجه للمشاعرالمقدسة.

 

سجلت وزارة الصحة السعودية ألفًا و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 497 ألفًا و773 إصابة.

 

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الخميس- أنه جرى تسجيل ألف و484 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 478 ألفًا و127 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 7 آلاف و933 حالة، وذلك بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

 

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

سعودي الحجاج السعودية وزارة العمرة الحج فيروس كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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