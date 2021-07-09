عضو بغرفة شركات السياحة: عودة السوق الروسى سيؤدى إلى تعافى سريع للحركة

قال أحمد حسن، عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص فى السوق الروسى والأوكرانى، إن عودة الطيران المباشر بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة - بعد استمرار الحظر الذى دام لأكثر من ست سنوات - سيكون إضافة إلى تعافى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر باستقبال كافة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأوضح حسن، في تصريحات لـ"الدستور"، أن رفع نسبة الإشغالات الفندقية إلى 70% جاء فى توقيتة لاستقبال الحركة السياحية المتوقعة إلى مصر خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه يأمل في العمل بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع انتهاء تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى بجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأضاف أن الحركة الروسية على شرم الشيخ والغردقة ستزداد تدريجيا أى أنه ليس من المتوقع أن نشهد زيادة خلال الشهر الجارى، وخاصة بعد الغياب الطويل عن السوق، فيحتاج منظمو الرحلات الروسية معرفة الأسعار الجديدة لعمل البرامج السياحية عليها، وستكون الزيادة الحقيقة للسوق الروسى مع الموسم الشتوى المقبل.

وأشار إلى أن السوق الأوكرانى بدأ فى العودة من جديد بعد التراجع الذى حققة خلال الفترة الماضية، ومع بداية شهر يوليو الجارى شهدت المعدلات الوافدة من أوكرانيا على شرم الشيخ زيادة بنحو 15%.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسومًا برفع الحظر الجوى المفروض على الطيران العارض - المباشر- إلى المنتجعات المصرية، ليستأنف معه الرحلات من المدن الروسية مباشرة على المقاصد السياحية، وذلك على إثر الإجراءات الاحترازية التى فرضتها روسيا بعد سقوط الطائرة الروسية المنكوبة عام 2015 عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ وراح ضحيتها 224 شخصًا.

وتم استئناف الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو فى عام 2018، ولكن الرحلات المنتظمة لم تكن السبيل لعودة الحركة السياحية لمصر من روسيا والتى بلغت قبل إيقافة إلى نحو 3 ملايين سائح روسي.