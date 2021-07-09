الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عضو بغرفة شركات السياحة: عودة السوق الروسى سيؤدى إلى تعافى سريع للحركة

طائرة
طائرة

قال أحمد حسن، عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص فى السوق الروسى والأوكرانى، إن عودة الطيران المباشر بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة - بعد استمرار الحظر الذى دام لأكثر من ست سنوات - سيكون إضافة إلى تعافى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر باستقبال كافة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. 

وأوضح حسن، في تصريحات لـ"الدستور"، أن رفع نسبة الإشغالات الفندقية إلى 70% جاء فى توقيتة لاستقبال الحركة السياحية المتوقعة إلى مصر خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه يأمل في العمل بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع انتهاء تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى بجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأضاف أن الحركة الروسية على شرم الشيخ والغردقة ستزداد تدريجيا أى أنه ليس من المتوقع أن نشهد زيادة خلال الشهر الجارى، وخاصة بعد الغياب الطويل عن السوق، فيحتاج منظمو الرحلات الروسية معرفة الأسعار الجديدة لعمل البرامج السياحية عليها، وستكون الزيادة الحقيقة للسوق الروسى مع الموسم الشتوى المقبل.

وأشار إلى أن السوق الأوكرانى بدأ فى العودة من جديد بعد التراجع الذى حققة خلال الفترة الماضية، ومع بداية شهر يوليو الجارى شهدت المعدلات الوافدة من أوكرانيا على شرم الشيخ زيادة بنحو 15%.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسومًا برفع الحظر الجوى المفروض على الطيران العارض - المباشر- إلى المنتجعات المصرية، ليستأنف معه الرحلات من المدن الروسية مباشرة على المقاصد السياحية، وذلك على إثر الإجراءات الاحترازية التى فرضتها روسيا بعد سقوط الطائرة الروسية المنكوبة عام 2015 عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ وراح ضحيتها 224 شخصًا.

وتم استئناف الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو فى عام 2018، ولكن الرحلات المنتظمة لم تكن السبيل لعودة الحركة السياحية لمصر من روسيا والتى بلغت قبل إيقافة إلى نحو 3 ملايين سائح روسي.

سياحة شرم الشيخ روسيا الطيران المباشر استئناف رحلات الطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

شكرى: جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة الاتحاد الأوروبى وواشنطن

وزير الخارجية: أى اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر

مجلس الأمن يرفع جلسته المخصصة لبحث أزمة سد النهضة

الأمم المتحدة: هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف

مصدر أمنى يوضح حقيقة مصرع 4 فى حادث تصادم بسبب شاب يحمل ثعابين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا



ads