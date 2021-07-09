الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لإخلاء شوارع شبرا الخيمة من السيارات المتهالكة

سيارات متهالكة
سيارات متهالكة

شنت الأجهزة المحلية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة استهدفت كافة الشوارع والطرق والميادين لحصر كافة السيارات المتهالكة بالطرق والشوارع العمومية كمرحلة أولى والتي تتسبب في أحداث إشغال وتكدس مروري فضلا عن تشويه المظهر العام بسبب عدم إخلاء الشوارع للتمكن من النظافة العامة ورفع القمامة بشكل جيد تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أننا نعمل على إعادة الوجه الحضاري والجمالي لكافة المناطق وتحرير الشوارع والطرق والميادين من الاشغالات والتعديات  لتسيير الحركة المرورية دون تكدسات أو زحام لعدم تعطل مصالح المواطنين وكذالك التيسير على أهالينا المواطنين فى تحركاتهم اليومية وعدم تعطيل مصالحهم وضياع أوقاتهم بسبب تلك السيارات المتهالكة.

 

وأضاف رفعت في تصريحات صحفية أنه تم البدء فى حصر السيارات المتهالكة بشارع ١٥ مايو ابتداءاً من الحدود المشتركة مع حى غرب بمنطقه المرور وحتى كوبرى مسطرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك السيارات مشيرا أننا نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والأوضاع المعيشية وتحسين حياة أهالينا المواطنين وتطبيق سيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية اطلاقا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإشاعة الرضا بين جموع المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات.

 

وأوضح رفعت أنه جار الإعداد لحملة إصلاح وصيانة السيارات حفاظا على المال العام والاستغلال الأمثل للسيارات و توفير كافة المعدات والامكانيات اللازمة لحل مشكلات القمامة بشوارع وطرق وميادين الحى وتوزيع منظومة النظافة بحيث يكون العمل بصفة مستمرة على مدار اليوم حتى يشعر كل مواطن أنه يعيش في بيئة صحية خالية من التلوث وكافة مصادر انتشار الأمراض والفيروسات حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين

محافظة القليوبية عبدالحميد الهجان المواطنين سيارات تعديات السيارات المتهالكة الإشغالات القيادة السياسية حي شرق شبرا الخيمة منظومة النظافة

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وائل لطفي

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