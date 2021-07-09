التأمينات توضح مزايا التأمين على العاملين في الخارج

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قانون التأمينات الاجتماعية يتيح للعاملين في الخارج عدد كبير من المزايا التأمينية، بهدف تشجيعهم على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الهيئة على موقعها الرسمي أن المزايا التي يمنحها القانون للعاملين المصريين في الخارج هي:-

- تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة إلى 120 شهراً بدلاً 180 شهراً حتى31 ديسمبر 2024 .

- تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك إلى 120 شهراً بدلاً من 240 شهراً، وجواز اشتراك تلك الفئة بنظام المعاش الإضافي.

أما عن الإجراءات، أكدت الهيئة أنه لابد أن يقوم العامل بتقديم صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي:

- صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً.

- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

- صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية أو السفارة الأجنبية.

- صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية.

- صورة جواز السفر البحري ساري المفعول.

على أن تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها إلكترونياً بالأرشيف الإلكتروني مادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019، فيما شمل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 العديد من المزايا تمثلت فيما يلي:

- الحفاظ على المزايا السارية في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.

- توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم «عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج».

- إنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.