حريق محدود بدار الصفا للفتيات الأيتام بحى غرب أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء الخميس، موقع حريق محدود بإحدى الغرف الملحقة بحديقة دار الصفا لرعاية الفتيات الأيتام بحى غرب أسيوط؛ للاطمئنان على سلامة جميع النزلاء بالدار من فتيات ومشرفات.

وتأكد المحافظ من سلامة إجراءات الحماية المدنية والإطفاء بالدار وتواجد وحدة التدخل السريع وإدارة الحالة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدار للوقوف على ملابسات الحريق وتقديم الدعم النفسى لجميع النزلاء.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة يفيد بوقوع حريق محدود بحجرة ملحقة بحديقة دار الصفا لرعاية الفتيات الأيتام بحى غرب.

وعلى الفور، تم توجيه قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 2 سيارة مطافى إلى مكان الحريق وسيارة إسعاف تحسبا لامتداد الحريق، وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق والإطفاء الكامل دون وقوع أي خسائر باستثناء احتراق بعض قطع الأخشاب والأثاث داخل إحدى الحجرات الملحقة بحديقة الدار.

وأشارت التحريات الأولية إلى اشتباه حدوث ماس كهربائى تسبب فى الحريق ، كما تم على الفور الدفع بفريق التدخل السريع وفريق إدارة الحالة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى إلى الدار؛ للتعامل مع الأزمة وتداعياتها والتأكد من سلامة جميع النزلاء من الفتيات والمشرفات وتقديم الدعم النفسى لهن.

وفور الإبلاغ توجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إلى موقع الحريق وتفقد الموقع واطمأن على سلامة جميع نزلاء الدار واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمن بالدار، والتقى بالنزلاء من الفتيات والمشرفات للاطمئنان عليهن وطمأنتهن على استقرار الأوضاع والسيطرة عليها.

رافق المحافظ فى موقع الحريق العميد محمد وهيدى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية، وأحمد ثابت نائب رئيس حى غرب، ومسئولو دار الصفا للفتيات الأيتام.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحريق فى أسرع وقت.

حريق بدار الصفا

حريق بدار الصفا

حريق بدار الصفا