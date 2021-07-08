بنك ناصر ينتهى من صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات

انتهى بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الخميس، من صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر يوليو الجاري، بناءً على توجيهات نيفين، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم تفعيل خدمة "فوري" الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، انها ساهمت من خلال بنك ناصر الاجتماعي، في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلى أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها، من خلال منحهم المساعدات النقدية.

وأشارت إلى أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين يستحقون المساعدات النقدية (أسرة المريض- أسرة المسجون – الأسرة المعيلة - المهجورة – الأرملة – أيتام الأبوين –– المعاقون - طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها – الكوارث ـ مشروعات التخرج للطلب).

وأكدت أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفية والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية ادخارية انفردت بها بالسوق المصرفية ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل، وشهادة إيد واحدة، وحسابات ولادنا، وحساب بنت الملك، وحسابات حماية، حيث بلغت الأوعية الادخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.