التقارب المصري العراقي الأردني

تمخض عن القمة التاريخية التي عُقدت في العراق يوم 27 يونيو، بين زعماء مصر والأردن والعراق، العديد من المخرجات الإيجابية التي يمكن البناء عليها في المرحلة المُقبلة بما يضمن زيادة مساحة "التنسيق والتعاون" العربي، وقد أعقب القمة جدل مفاهيمي بين بعض النخب السياسية العربية، حول مُسمى هذا التعاون الثلاثي بشقيه الاقتصادي والسياسي، فهنالك من شكك في مُسمى "الشام الجديد" لأن الشام مصطلح يتم إطلاقه على الكتلة الجغرافية التي تشمل دول: سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وبالتالي فمصر لا تُعتبر جزءاً تقليدياً من الشام من الناحية الجغرافية، وهنالك من ذهب إلى تسمية هذا التعاون بـ "مشروع الشرق الجديد"، لكن هذا المصطلح سيواجه اعتراضات وتحفظات لأنه لا يشمل دول الخليج والمغرب العربي، وبعيداً عن هذا الاختلاف الذي لا يتجاوز حدود التنظير، فالقمة الأخيرة تعتبر استكمالاً للمباحثات المكثفة التي جرت بين الدول الثلاثة في السنوات الأخيرة، وتمثل تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين الثلاثي العربي، كما أشار الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة بغداد.

الملاحظ أن القمة الثلاثية لم تقف عند حدود التشاور حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الدول الثلاثة، وإنما امتدت لتشمل ملفات عربية أخرى، مثل: الملف الليبي، والملف السوري، والقضية الفلسطينية، وملف المياه (من منطلق كونها أحد التهديدات المتعاظمة بالنسبة للأمن القومي العربي)، وملف مواجهة الإرهاب، وهي المباحثات التي تعكس أن مفهوم التعاون لدى الزعماء الثلاثة يتجاوز حدود الاقتصادي والتنموي، إلى السياسي والاستراتيجي، بما يدعم العمل العربي المشترك، في ضوء متطلبات الأمن القومي العربي، وهي المتطلبات التي تقتضي التحرك في ثلاث مسارات رئيسية بشكل متوازي: الأول يتمثل في مكافحة الإرهاب وهي العملية التي يجب أن تقترن بمواجهة منابع هذا السلوك وجذوره الفكرية مع التحرك لبناء نموذج معرفي أصيل، والثاني يتمثل في التحرك الفعال إزاء قضايا المنطقة مع الإلتزام بمفهوم الدولة الوطنية ووحدة وسيادة الدول خصوصاً في ظل تنامي نشاط الفاعلين المسلحين من غير الدول، وزيادة التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية لا سيما الدول التي تعاني من أزمات بنيوية وحروب واقتتال، والمسار الثالث هو المسار التنموي، وهو المسار التشاركي بين الدول العربية بما يدعم فكرة التكامل العربي، وهو المسار الذي يجب أن يقترن بتوجه إصلاحي يعزز من منظومة الحكم الرشيد.

وحسب مخرجات القمة، سيقوم التعاون بين الدول الثلاثة، على أساس "النهج التكاملي" وذلك في ضوء تميز كل طرف من الأطراف الثلاثة بمميزات نوعية يمكن أن تُوظف في إطار الشراكة، بما ينعكس بتداعيات إيجابية على شعوب هذه الدول، فمصر مثلاً تمتلك العنصر البشري، والتجربة المتميزة في العديد من المجالات خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية وهي المميزات التي يحتاجها العراق في عمليات إعادة الإعمار، والعراق دولة تمتلك موارد نفطية ضخمة بما يوفر الغطاء المالي للمشروعات الاقتصادية والتنموية التي ستُقام في إطار الشراكة الثلاثية، أما الأردن فهو حلقة الوصل الجيوسياسية بين مصر والعراق، فضلاً عن أنه دولة ذات اقتصاد واعد.

وقد أكد البيان الختامي للقمة، على جملة من الأمور التي تعكس دلالات مهمة، على النحو التالي:

1- حمل مضمون البيان الختامي، وحديث الزعماء الثلاثة في القمة، إشارات واضحة إلى رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية، كما عكس هذا البيان وجود رغبة خصوصاً من مصر والأردن على عدم ترك الدول العربية فريسة التدخلات الإقليمية، وهو الأمر الذي يعني أن دولة كالعراق بالانفتاح على مصر والأردن سوف تسعى إلى تبني سياسة خارجية متوازنة، تضمن عودتها وانفتاحها على حاضنتها العربية، وتحييدها تدريجياً عن سياسات المحاور والتكتلات، وربما يعزز هذا التوجه وجود مؤشرات على تغيرات يشهدها الإقليم، حيث مساعي الدول العظمى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ووجود مباحثات سرية بين السعودية وإيران، وقمة العلا الأخيرة وما ترتب عليها من إعادة ترتيب للبيت العربي والخليجي، ومساعي تركيا ورغبتها في بناء تفاهمات مع دول كمصر والسعودية.

2- بجانب التعاون الاقتصادي الكبير الذي سيترتب على هذا التنسيق، يحمل هذا المشروع خريطة جيوسياسية جديدة لمنقطة الشام ككل، بعد أن وسّع المشروع رقعة مساحة الشام الجغرافية كي تشمل دولة بحجم مصر، وبالتالي فالمشروع يربط مصر بدول الشام جغرافياً قبل أن يكون ربطاً اقتصادياً.

3- هذه النقلة النوعية في مستوى وحجم التعاون بين الدول الثلاثة، قد تكون بداية لتحالف عربي جديد، خصوصاً مع رغبة مصر والأردن في عدم ترك الدول العربية كفريسة للقوى الإقليمية، وهو ما يعني إمكانية انضمام فاعلين آخرين لهذا الإطار التعاوني، مثل: سوريا.

بالرغم من كون الحراك المصري – الأردني – العراقي، نقطة إيجابية في اتجاه العمل العربي المشترك، إلا أن هذا التحرك سيواجه عدداً من التحديات المرتبطة برفض بعض القوى الإقليمية له، خصوصاً إيران، فضلاً عن بعض التحديات الفنية والاقتصادية، لكن يمكن تجاوز هذه التحديات في ظل توافر الإرادة السياسية، مع توظيف السياق الإقليمي الذي تشير بعض المؤشرات إلى توجهه نحو "التهدئة" من أجل الدفع باتجاه تعزيز النهج التعاوني والتكاملي بين الدول الثلاثة، وتوسيع هذا الإطار ليشمل دولاً أخرى، بل وربما التحرك من أجل خلق تسويات إقليمية.